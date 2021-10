Ovo je jedna od igara koju definitivno želite da odigrate na PC-ju, čak i ako ste je igrali na PlayStation konzoli.

Izvor: SmartLife / Steam

Skoro četiri godine nakon što je izašla za PlayStation 4, igra God of War (Bog rata) dolazi na PC. Sony će svoju ekskluzivu, i jednu od najboljih igara za PlayStation 4 konzolu pustiti ekskluzivno na Steam i Epic Games platformama 14. januara 2022. godine.

Igra je već izlistana na ovim platformama za rezervacije po ceni od 49,99 evra, ali za sada i dalje nije detaljno navedeno koji hardver će vam biti potreban da u ovoj igri uživate u punoj 4K rezoluciji, kako biste mogli da doživite svu raskoš jednog od vizuelno najimpresivnijih PlayStation naslova.

Vidi opis DOBAR RAZLOG DA POJAČATE KOMP ZA NOVU GODINU: Jedna od najlepših PlayStation igara stiže na PC God of War 03 God of War 06 God of War 07 God of War 08 God of War 02 God of War 04 God of War 05 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / Steam Br. slika: 7 7 / 7

Vizuelna poslastica

Na PlayStation blogu je navedeno da će God of War biti prikazan u pravoj 4K rezoluciji i da će frejmovi biti otključani. Sama igra će podržavati DualShock 4 i DualSense kontrolere, kao i NVIDIA DLSS i Reflex tehnologije. Sa druge strane, ukoliko planirate da je igrate koristeći miša i tastaturu, i to je moguće, uz odgovarajuće mapiranje tastera, mada to ne preporučujemo, kao i za sve igre koje su inicijalno pravljene za upravljanje kontrolerom.

Puna verzija God of War igre za PC će sadržati i dodatni digitalni sadržaj:

Death’s Vow oklope za Kratosa i Atreusa

Exile’s Guardian izgled za štit

Buckler of the Forge izgled za štit

Shining Elven Soul izgled za štit

Dökkenshieldr izgled za štit

Tranzicija ekskluziva

U poslednjih nekoliko godina Sony je polako počeo da donosi PlayStation ekskluzive na PC, sa planovima da se i druge igre polako prebacuju u budućnosti. God of War će se tako pridružiti Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 i Days Gone, među igrama koje su sa PlayStation skočile na Windows.

God of War PC Izvor: YouTube / PlayStation

Taman pred nastavak...

Ne treba zaboraviti ni da tajming za God of War nije slučajan, i da će biti savršen da Sony dodatno podigne očekivanja za novi God of War Ragnarok, koji treba da se pojavi naredne godine. Sa druge strane, nestašica grafičkih karti i drugih PC komponenata može biti problem za sve koji planiraju da malo obnove svoj računar za narednu godinu. Jedno je sigurno, God of War svakako neće biti igra koju ćete moći da igrate sa 5 godina starom grafičkom kartom.

Da li ste igrali neke od Sony ekskluziva na PC-ju? Da li planirate da malo pojačate PC oko Nove Godine?