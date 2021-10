Bili su zauzeti, i nakon tri godine pauze donose nam nešto sasvim novo.

U tizeru koji je objavljen na Twitter mreži deluje kao da će Palm 26. oktobra prikazati svoje slušalice. Slika u tvitu kaže “Bili smo zauzeti”, ispod koje piše datum 26. oktobar, ali se u pozadini mogu razaznati obrisi popularnih “bubica” koje liče na Apple AirPods, a čiju će novu generaciju Apple najverovatnije prikazati osam dana ranije.

Get ready #PalmCrew! We have something special we’ve been working on for you. pic.twitter.com/hTudi0tDsu