Količina ethereuma koja se nalazi kod kripto-rudara rekordno je velika.

Izvor: SmartLife / Unsplash / Executium

Prema najnovijim istraživanjima rudari ethereuma nerado prodaju svoje teško zarađene novčiće u nadi da će vrednost na menjačnicama skočiti. Kada se 532.750 ethera pretvore u dolare, novčići koji se nalaze kod rudara vrede blizu 2 milijarde dolara, što je oko 0,45% ukupne cirkulacije od 117,8 miliona ethera.

Ovo je jako interesantno jer su rudari grupa koja redovno prodaje svoje zarađene novčiće, kako bi pokrili tekuće troškove kao što su struja, hardver i održavanje opreme. Još od 2016. godine nije se desilo da rudari zadržavaju ovoliko novčića kod sebe čekajući rast cene ethereuma. Sa druge strane, zadržavanjem novčića i ne puštanjem u promet, cena automatski raste, pa ukoliko se ovaj trend nastavi, velika je šansa da će i on pogurati cenu ethereuma na gore.

Brzina kopanja je konstantna

Jedno od merila stanja neke blockchain mreže svakako je njena snaga koja se izražava u hash rate vrednostima, odnosno snazi opreme koju upošljavaju rudari.

U slučaju ethereum mreže, veliki pad se desio pre nekoliko meseci kada je Kina uvela restriktivne mere za svoje rudare. Tada je cela mreža imala oko 477 TH/s (kraj juna), ali se u međuvremenu potpuno oporavila, jer su zarade od kopanja postale mnogo privlačnije. Trenutna snaga je na 150% u odnosu na početak godine, stižući do rekordnih 745 TH/s u utorak, 5. oktobra.

Čeka li se prelazak na Ethereum 2.0?

S obzirom na to da se sprema velika promena ethereum mreže, postoji šansa da je to jedan od razloga zbog kojeg su rudari počeli da čuvaju novčiće. Novi algoritam će potpuno eliminisati rudare iz priče, jer će ehtereum preći na Proof-of-Stake (POS) umesto dosadašnjeg Proof-of-Work (POW) sistema nagrade.POS zahteva ulaganje određene količine ethera (stake) kako biste dobili određenu naknadu od same mreže.

Objašnjen Ethereum 2.0 Izvor: YouTube / Finematics

Čak 6,7% ukupne količine ethereuma je već založeno na Ethereum 2.0 Beacon Chain-u. Beacon Chain predstavlja osnovu Ethereum 2.0, jer skladišti i upravlja registrom validatora i koordinira lance, a 1. decembra 2020. počeo je sa funkcionisanjem. Beacon Chain omogućava korisnicima da već sad založe svoje novčiće, kako bi imali bolju startnu poziciju kada se potpuno pređe na Ethereum 2.0.