Kako bi sprečili korišćenje VPN-a da bi se pristupilo sadržaju koji je zaključan u vašem regionu Netflix je počeo da blokira određene IP adrese. Međutim, blokirani su i korisnici koji ne koriste VPN ili proxy servere...

Pojedini VPN provajderi imaju takozvane Netflix pakete koji vam omogućavaju jednostavno podešavanja i odabir prema regionima i sadržaju. Netflix se čak ne vezuje za nalog, pa čak iako ste američki rezident i Netfix je tamo otvoren, ako dođete u Evropu, imaćete pristup sadržaju zemlje u kojoj se nalazite.

Hi Raymond, help is here! If you do not have proxies, VPNs, or other routing software but still see this message, contact your internet service provider. They'll be able to determine why your IP address is associated with proxy or VPN use. https://t.co/JMty6kcu3j ^KG