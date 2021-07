U jednom trenutku Ilon Mask je ponudio da proda svoju kompaniju Tesla, nikom drugom do Apple, ali Tim Kuk u tom trenutku nije pokazao ni najmanje interesovanje za njegov predlog. Kakva greška.

Međutim, prema priči Tima Higinsa, novinara The Wall Street Journal-a, kaže da stvari nisu baš bile tako crno-bele. Ilon Mask je kao jedan od uslova za prodaju svoje kompanije postavio da on postane Apple CEO.

U knjizi Ilona Maska je ta situacija opisana drugačije, i tamo piše da je Mask rekao Kuku: "Ja sam CEO", što je Kuk shvatio da Mask ostaje CEO kompanije Tesla, a ne da postaje Apple CEO. Nakon toga je Kuk rekao Masku da se ne protivi tome, ali kada je Mask razjasnio šta je zaista mislio, Kuk mu je uputio nekoliko sočnih izraza i spustio slušalicu.

