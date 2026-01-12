Prema izvorima iz Koreje, Apple planira premijeru savitljivog iPhone-a na jesen, a smatra se da će početna cijena biti oko 2.400 dolara.

Izvor: YouTube / fpt.

Apple bi mogao da predstavi prvi savitljivi iPhone već u septembru, tvrdi korejski list The Korea JoongAng Daily, pozivajući se na izvore upoznate sa planovima kompanije.

Prema dostupnim informacijama, za isporuku fleksibilnih panela za sklopive iPhone telefone biće zadužen Samsung Display. Masovna proizvodnja ovih panela trebalo bi da počne u maju, u skladu sa internim planovima dobavljača.

"Glavni rok postavljen je za septembar, ali i dalje postoji mogućnost da bude pomjeren", upozorio je izvor i dodatao da se očekuje da prva serija obuhvati oko 9 miliona sklopivih panela.

Samsung Display je na CES 2026 sajmu predstavio unapređeni fleksibilni OLED panel sa neprimjetnim ugibom na sredini. Na ovaj način je riješena jedna najčešćih primjedbi na savitljive uređaje. Izvori navode da dizajn uključuje ultratanke slojeve stakla sa gornje i donje strane panela, kao i metalnu ploču na donjem dijelu, kako bi se dodatno smanjila dubina ugiba.

Izvor: YouTube / ZONEofTech

Prema prognozi analitičke kuće International Data Corporation, Apple bi veoma brzo mogao da zauzme preko 22% tržišta sklopivih uređaja.

"Prava prelomna tačka za ovu kategoriju dogodiće se krajem godine, kada Apple uđe na tržište sklopivih uređaja, sa prognoziranim tržišnim udjelom u prvoj godini od preko 22% po broju uređaja i 34% ukupne tržišne vrijednosti, zahvaljujući očekivanoj prosječnoj cijeni od 2.400 američkih dolara", izjavila je u decembru 2025. godine Nabila Popal, viša direktorka istraživanja u IDC-u.

Sa druge strane, prema podacima Counterpoint Research-a, u trećem kvartalu 2025. godine neprikosnoveni lider na globalnom tržištu sklopivih uređaja bio je Samsung sa udjelom od 64%, dok je Huawei zauzeo drugo mjesto sa 10% tržišta.