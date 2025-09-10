Šta donose najnoviji pametni satovi u ponudi kompanije Apple - saznajte u nastavku.

Izvor: YouTube / Apple

Apple je na velikoj premijeri 9. septembra predstavio novu generaciju pametnih satova - Apple Watch Series 11, Watch SE 3 i Watch Ultra 3. Po prvi put svi modeli imaju opciju 5G povezivanja, što je značajan korak za ovu kategoriju uređaja. Pored toga, Series 11 i Ultra 3 donose nove alate za praćenje zdravlja, uključujući upozorenja vezana za hipertenziju.

Apple Watch Series 11

Izvor: YouTube / Apple

Apple Watch Series 11 je do sada najtanji sat iz Apple ponude, a istovremeno i otporniji od prethodnika. Opremljen je Ion-X staklom sa keramičkim premazom za koje Apple kaže da je dvostruko čvršće u odnosu na Series 10. Dostupan je u aluminijumskim i titanijumskim kućištima, i to u veličinama od 42 i 46 mm, baš kao ranije.

Kada je u pitanju praćenje zdravlja, Series 11 uvodi funkciju detekcije povišenog pritiska, koja šalje obavještenje ako dođe do nepravilnosti. Ova opcija još čeka odobrenje FDA agencije, ali Apple planira da je ponudi u više od 150 zemalja. Novi "Sleep score" sistem ocjenjuje kvalitet sna na skali do 100, a pri tome mjeri trajanje spavanja, redovnost odlaska u krevet, broj buđenja i vrijeme provedeno u svakoj fazi sna.

Series 11 donosi i stalno praćenje pulsa i nivoa kiseonika u krvi, a zahvaljujući jačoj bateriji sada može da radi do 24 sata sa jednim punjenjem - dovoljno da se koristi i tokom noći.

Aluminijumske verzije dolaze u crnoj, srebrnoj, roze zlatnoj i sivoj boji, dok titanijumski modeli stižu u prirodnoj, zlatnoj i tamno sivoj nijansi.Cijena startuje od 399 dolara za 42 mm, odnosno 429 dolara za 46 mm, dok "cellular" verzije koštaju 100 dolara više.

Apple Watch SE 3

Izvor: YouTube / Apple

Apple Watch SE 3 je dobio značajna poboljšanja - uvijek uključen ekran, Apple S10 čip iz prošle godine i opcionu 5G podršku. Dolazi u veličinama od 40 i 44 mm, a noviji čip omogućava korišćenje "gestova" poput dvostrukog dodira ili pokreta zgloba. SE 3 donosi i brže punjenje, dvostruko u odnosu na prethodnu generaciju - Apple tvrdi da 15 minuta na punjaču obezbjeđuje do 8 sati rada. Na listi funkcija su i Sleep score, kontinuirano mjerenje pulsa i praćenje zasićenosti krvi kiseonikom.

Biće dostupan u Starlight i Midnight varijantama, po početnoj cijeni od 249 dolara.

Apple Watch Ultra 3

Izvor: YouTube / Apple

Apple Watch Ultra 3 dolazi sa unaprijeđenim LTPO 3.0 OLED ekranom, koji je svjetliji i sa tanjim ramovima. Dobija i 5G opciju, ali i unaprijeđenu satelitsku vezu koja omogućava SOS pozive, slanje poruka i deljenje lokacije putem Find My sistema. Ultra 3 takođe dobija nove zdravstvene opcije - upozorenja za hipertenziju i ocjenu kvaliteta sna. Najveća novost je baterija, koja sada traje do 42 sata, što je rekord u Apple Watch porodici.

Sat stiže u crnoj i titanijumskoj varijanti, po početnoj cijeni od 799 dolara, a isporuke počinju 19. septembra.