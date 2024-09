Stigao je trenutak koji se čekao punih godinu dana, a sa njim i novi telefoni iPhone 16 i iPhone 16 Pro serije. U nastavku pročitajte šta novi uređaji imaju da ponude.

Sve glasine, procurjele informacije, insajderi, želje i nestrpljenje korisnika - sve je vodilo ka 9. septembru i sve stalo u 100 minuta, koliko je trajao "It's Glowtime" događaj kompanije Apple. Čekanju je kraj. Tehnološki gigant iz Kupertina predstavio je nove proizvode, među kojima i pametne telefone iPhone 16 i iPhone 16 Pro serije.

Voljeli ih ili ne, ovo su telefoni koji će obilježiti narednih godinu dana, koji će "inspirisati" konkurenciju u dizajniranju predstojećih uređaja i nesumnjivo se naći na listi najprodavanijih premijum modela - pa sve i da ništa novo nisu donijeli. Srećom, jesu. Pa, hajde da vidimo šta je to što novi iPhone modeli imaju da ponude.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus

Konačno, nakon tri generacije, regularni iPhone modeli dobili su redizajn. Ne preveliki, ali sasvim dovoljan da se jasno diferenciraju od prethodnika i njihovim vlasnicima izazovu "zazubice".

Ravne stranice rama su i dalje prisutne, i neka su, jer uporno odbijaju da "ispadnu iz mode". Izrađeni od aluminijuma, bokovi iPhone 16 modela kriju dva nova dodatka. Prvi je "Action" taster na lijevoj strani, koji smo vidjeli na prošlogodišnjim Pro uređajima, a koji mijenja prekidač za utišavanja zvuka i korisnicima dozvoljava da odrede šta će se desiti kada ga pritisnu. Drugi je hibridni, kapacitivni "Capture" taster u donjem dijelu desnog boka, koji služi kao dugme okidača u aplikaciji kamere, ali i omogućava dodatnu funkcionalnost zadavanjem pritiska i prevlačenjem prsta tokom fotografisanja.

Novi pravac u dizajnu vidimo i na poleđini iPhone 16 i iPhone 16 Plus telefona. Umjesto četvrtastog ostrva sistema dvostrukih kamera i dijagonalne postavke modula, Apple se vratio na vertikalnu "pilulu", kakvu smo posljednji put vidjeli na iPhone XS modelima, ali ovaj put u nešto modernijem pakovanju.

Koji su zapravo moduli na raspolaganju je nepromijenjeno. I dalje je u pitanju glavna kamera od 48 MP, kojoj u pomoć priskače sekundarna, ultraširokougaona, rezolucije 12 MP. Ipak, senzori su unaprijeđeni, a uz malo softverske "magije", Apple tvrdi da može da pruži mogućnosti sistema četvorostrukih kamera zahvaljujući dodatku makro fotografije i 2x digitalnom zumu. Oni koji žele optički zum moraće i ove godine da ga potraže u Pro modelima.

Apple ni ove godine nije uspio da izleči "alergiju" regularnih modela na brzine osvježavanja ekrana iznad 60 Hz, što je brzina koja se sve rjeđe viđa i u nižoj klasi Android ponude. Mislili smo da je vrijeme da se to promeni, ali tehnološki gigant očigledno i dalje nije spreman - da li zbog manjeg kapaciteta baterije, da li zbog želje da privoli što više kupaca ka skupljim modelima, ostavićemo to na vama da odlučite, kad već neće da sam objasni. Ono što treba da znate je da paneli koriste OLED tehnologiju, da posjeduju još tanje okvire, kao i da je njihova dijagonala dužine 6,1 i 6,7 inča, u zavisnosti od odabranog modela.

Ispod "haube" krije se novi Apple A18 čipset, izrađen na proizvodnom procesu od 3 nm, koji je još moćniji i efikasniji nego rješenje prethodne generacije, kako i treba da bude. Apple ga je "oplemenio" duplo bržim Neural Engine NPU-om, a sve kako bi se postarao da će Apple Intelligence vještačka inteligencija raditi na zadovoljavajućem nivou. Nažalost, ona još uvek nije spremna i neće biti dostupna prvim kupcima, već ćemo je vidjeti kasnije ove godine.

Apple kaže da je poboljšao i kapacitet baterija unutar regularnih iPhone 16 modela, te korisnici sada mogu očekivati nešto bolju autonomiju u svakodnevnom korišćenju. Kada je punjenje u pitanju, kompanija ne prati trku kineskih kompanija, već ostaje konzervativna u dozvoljenoj snazi. To se odnosi na žično punjenje putem USB-C kabla, kao i na MagSafe bežično koje će uskoro stići i na Android telefone u vidu Qi2 standarda.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus telefoni dostupni su u pet različitih boja - crna, bijela, plava, roze i zelena. Na raspolaganju su i četiri konfiguracije interne memorije koje se kreću od 128 GB do 1 TB. Početna cijena iPhone 16 modela je 799 dolara, dok će kupci za iPhone 16 Plus morati da plate najmanje 899 dolara. Naravno, u pitanju su američke cijene, a koliko će ovi uređaji koštati kod nas trebalo da saznamo do kraja septembra.

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max

Kupci koji žele ono najbolje što Apple u ovom trenutku ima da ponudi, uskoro će na raspolaganju imati nove modele Pro serije - iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max.

Za razliku od regularnih uređaja, Pro modeli ne donose previše toga novog na polju dizajna. Ipak, određene razlike postoje u odnosu na prošlu godinu. Kao i povoljniji iPhone-i, ovi uređaji na donjoj strani desnog boka posjeduju novi "Capture" taster iste funkcionalnosti, osetljiv na pritisak i dodir, koji dozvoljava fokusiranje "polupritiskom", odnosno promjenu zuma prevlačenjem prsta.

Iz informacija koje su insajderi dijelili znamo da Apple planira da eliminiše okvire ekrana. iPhone 16 Pro serija nije uspjela u toj namjeri, ali jeste donijela impresivno tanke okvire. Zapravo, najtanje na tržištu, pa imerzija prilikom gledanja sadržaja prelazi na viši nivo. To nije jedina promjena - Apple je ujedno uvećao i dužinu dijagonala ekrana na oba Pro modela za 0,2 inča, odnosno na 6,3 i 6,9 inča. Ovo je još jedna tačka koja dalje razgraničava Pro i regularne modele, ako već prisustvo "ProMotion-a", odnosno brzine osvježavanja do 120 Hz nije bilo dovoljno.

Treba istaći i da "Dynamic Island" izrez AMOLED ekrana, u kojem se skladišti selfi kamera i FaceID sistem, ostaje nepromijenjen. Izgleda da ćemo na kompaktnije rješenje morati da sačekamo još generacije ili dvije.

Ono što jeste unaprijeđeno u odnosu na prošlu godinu je sistem trostrukih kamera na poleđini. Glavna kamera od 48 MP koristi drugu generaciju "quad-pixel" Fusion senzora, a poboljšanje u rezoluciji dobio je i ultraširokougaoni modul, sa 12 na 48 MP. Nova je i telefoto kamera. Iako njena rezolucija ostaje ma istih 12 MP, sada posjeduje tetraprizmu koja omogućava bolje upijanje svjetla pri 5x optičkom zumu. Velika novost je i mogućnost snimanja 4K@120 videa. Koliko je Apple uvjeren u mogućnosti svojih novih kamera najbolje govori podatak da je snimio novi spot "The Weekend-a" koristeći iPhone 16 Pro Max.

Još jednu razliku u odnosu na povoljnije modele vidimo u čipsetu. Za Pro modele je rezervisan Apple A18 Pro, još moćniji čip koji poseduje dodatna GPU jezgra za još bolje performanse u najzahtevnijim aplikacijama i igrama. Kolika će zapravo razlika u performansama biti između ove dvije verzije je informacija na koju ćemo morati da sačekamo do lansiranja 20. septembra, kada će izaći prve recenzije.

Unapređenje kapaciteta baterije prenijelo se i na iPhone 16 Pro telefone, a Apple kaže da iPhone 16 Pro Max nudi najbolju autonomiju do sada.

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max telefoni mogu se pronaći u četiri različite boje - crna, bijela, titanijum i zlatna (Desert). Tu su i tri, odnosno četiri konfiguracije interne memorije, od 128 GB do 1 TB. Početna cijena iPhone 16 Pro modela je 999 dolara, a oni koji žele najveći i najskuplji model, odnosno iPhone 16 Pro Max, moraće da izdvoje od 1.199 dolara, pa naviše.