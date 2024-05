Kultni Golf "dvojka" duže od tri decenije važi za jedan od najboljih automobila ikada napravljenih, zbog čega su mnogi od njega pokušavali – i danas pokušavaju – da naprave nešto još mnogo bolje

Na tvrdnju da je Volkswagen Golf veoma popularan automobil na našim prostorima ne treba mnogo trošiti riječi, jer se kultni status koji uživaju modeli ranijih generacija, a naročito legendarna "dvojka", prenosi s generacije na generaciju, kako tog automobila, tako i njegovih ljubitelja.

Prije nešto više od tri decenije, kada se Golf proizvodio i u Jugoslaviji, taj auto je bio mnogo dostupniji prosječnom kupcu nego danas. Zato se, u međuvremenu, i pojavio onaj vic: - "Izašao novi Golf osmica." - "Znam. Kupiću ga kad izađe dvanaestica!"

Prve dvije generacije proizvođene su između 1976. i 1992. godine u fabrici TAS (Tvornica automobila Sarajevo), u Vogošći kraj Sarajeva. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih brojni Golfovi starijih godišta i danas krstare ulicama gradova u različitim djelovima bivše Jugoslavije.

Ne postavlja često Dragan Torbica, legendarni lik iz popularne serije "Državni posao", džabe pitanje: "Koje je to auto bolje od Golfa dvojke?". A odgovor na to pitanje, potražili bismo upravo u Golfu "dvojci".

Taj automobil je toliko dobro i jednostavno napravljen, da stariji automehaničari za njega znaju da kažu da "može baba da ga popravi sa tri ključa!" Upravo zbog toga, mnogim auto entuzijastima, ljubiteljima različitih popravki i prepravki, često je služio kao osnova za različite dorade i prerade koje među ljubiteljima "mirisa benzina i spaljenih guma" i danas izazivaju veliki respekt.

Fabrička "dvojka" bolja od originala

VW Golf GTI 16V (1986)

Mnogi ljubitelji će reći da je pravi Golf GTI jedan jedini – "kec" iz 1975. godine. Prvi fabrički Golf "na steroidima" izazvao je pravu senzaciju kada se pojavio. Bio je utemeljivač onoga što će dobiti ime "hot heč", a konkurenciju je natjerao na proizvodnju sve snažnijih heč bek modela (Ford Escort RS Turbo, Opel Kadett GTE, Peugeot 205 GTi, Renault 5 GT Turbo).

VW Golf Mk2 GTI 16V

Međutim, prva "dvojka" GTI je, u odnosu na živahnog prethodnika, bila tromija u vožnji, pa je kritikovana zbog gubitka eksplozivnosti usljed povećanja težine. Zato je VW 1986. odgovorio GTI-ijem čiji je motor dobio 16 umjesto 8 ventila i 139 umjesto 112 "konja", pa je GTI postao jedan od najsnažnijih i najzabavnijih Golfova za vožnju do tada.

VW Golf Rallye G60 (1989)

Podstaknut novim uspjehom VW se nije tu zaustavio, već je 1989. izbacio G60 Rallye, sportski model izmijenjenog dizajna, unaprijeđen novim fabričkim G-Lader turbo punjačem. Motor je time dobio 159KS i obrtni momenat od 225Nm. Postojao je čak i Golf G60 Limited sa čak 210KS, koji je do 100 na sat ubrzavao za oko 6 sekundi, što je bilo blizu ubrzanja tadašnjih superautomobila.

VW Golf Rallye G60

U početku je djelovao kao perspektivna sportska mašina, ali se nije pokazao dovoljno pouzdan, pa se u proizvodnji zadržao tek nešto više do godnu dana. Proizvedeno je samo 5.000 primjeraka, ali je ipak ostao upamćen po pravougaonim farovima i posebnim sportskim branicima, koji su se kasnije mogli vidjeti na naknadno prerađivanim "dvojkama".

VW Golf Country (1990)

A mnogo prije nego što je krosover/SUV "manija" zahvatila svijet, neko je u Volkswagenu pomislio da bi oblik karoserije i konstrukcija "dvojke" mogli dobro da posluže i za terensku vožnju. Zato je "podigao" karoseriju, "dotjerao" Syncro pogon na sva četiri točka (korišćen još od 1986.) i sa zadnje strane automobila postavio rezervni točak. I tako je nastao – Golf Country.

VW Golf Country

Iako je prije izgledao kao pokušaj auto entuzijaste da u svojoj garaži "zbudži" svoj prvi 4x4, pa je tako proizvden u samo 7.735 primjeraka, Country je značajniji zbog činjenice da je desetak godina kasnije poslužio kao inspiracija za nastanak uspješne serije krosover karavana Audi A6 Allroad Quattro.

Moćna igračka za "old school" vozače

Kao jedan od simbola odlične automobilske mehanike, odnosno njene jednostavnosti i kvaliteta, Golf druge generacije inspirisao je broje entuzijaste širom svijeta, kao i na našim prostorima, da od njega preradom prave najrazličitije kreacije.

1.300 "konja", 340 na sat

U ljeto 2020. evropsku tjuning scenu zapalio je jedan, naizgled običan Golf 2, koji je ubrzo poglašen za najbržeg na svijetu. Auto koji je nakon niza prerada dobio oznaku Golf 2 R33 Turbo, ispod haube je sakrio motor sa gotovo nevjerovatnih 1.300 konjskih snaga – "samo" 200 manje od Bugatti-ja Chiron-a.

Ovaj "metak na točkovima" je, nakon brojnih modifikacija, u trci ubrzanja na pola milje (804 metra) dostigao brzinu od nevjerovatnih 340 kilometara na čas!

Golf 2 – Powered by Tesla

Britanski tjuner eDub, koji se bavi konverzijom automobila sa klasičnog na električni pogon, prije nekoliko godina je Golf GTI pretvorio u elektromobil. A onda je napravio i još jedan.

eDub svoju konverziju Golfa nudi sa Teslinim motorima od 164KS i 274KS, koji se razlikuju se po tome što e30 ima bateriju kapaciteta 35kWh, dok e50 dolazi sa većom baterijom od 54kWh (veća baterija obezbjeđuje autonomiju od 275km). Prerada Golfa "dvojke" na električni pogon nije ni malo jeftina, pa za e30 verziju košta 60.000, dok je za e50 potrebno izdvojiti 65.000 eura.

Zovu ga Boba

Drugi najekstremnija "dvojka" je najvjerovatnije ova. Djelo je njemačke tjuning radionice Boba Motoring, koja godinama obožavaoce brzine oduševljavalja svojim verzijama "nabudženih" Golfova. Pokreće ga dvolitarski 2.0TI turbobenzinac koji razvija 1.233 konjske snage. Ima pogon na sva četiri točka i obrtni momenat od 1.094 Nm, dok je za prenos zadužen automatski DSG mjenjač sa duplim kvačilom.

Sve to mu omogućava da od 0 do 100 na sat ubrzava za samo 2,1 sekundu, dok mu je iz mjesta od 200 potrebno – 5,4 sekunde! Težak je 1.220 kilograma, pa ostvaruje idealna odnos od jedne konjske snage po kilogramu. To mu je omogućilo da u trci ubrzanja na četvrt milje (402 metra) stazu pređe za 8,76 sekundi, uz izlaznu brzinu od 267,9 km/h.