Dok Renault usporava rad na potpunoj elektrifikaciji svoje game, prvi čovjek Bosch-a smatra da bi za potpunu tranziciju na električna vozila bilo potrebno punih 16 godina uz globalna proizvodnju od 90 miliona primjeraka godišnje

Izvor: Smart Life/ John Deere

U automobilskom svijetu ovih dana se sve nekako vrti oko Renault-a. Prvo je početkom prošle nedjelje predstavljena nova električna "petica", a zatim je objavljena vijest da francuska kompanija pregovara sa Volkswagen-om o saradnji na novom malom jeftinom "antikineskom" električnom modelu.

Sada nam stiže nova informacija, prema kojoj budućnost tog automobilskog giganta, izgleda, baš i nije sasvim električna. A ona glasi: Renault će tokom naredne decenije nastaviti da nudi sa svoje modele motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, paralelno sa proizvodnjom novih električnih vozila.

Izvršni direktor marke Renault Fabris Kamboliv se nada će takva, kako ju je nazvao, strategija "dvije noge" francuskom proizvođaču omogućiti da bolje reaguje na tržišne trendove, do čije promjene posljednjih mjeseci dolazi usljed pada prodaje električnih vozila.

Za razliku od glavnih tržišnih rivala, Renault u Evropi ima drugačiji pristup prelasku na elektična vozila. Citroen, Opel i Peugeot (brendovi Stellantis grupacije), nude iste modele u verzijama i sa SUS motorima i sa električnim pogonom, dok Volkswagen ima odvojene SUS i EV platforme u svakom segmentu.

"Dvije noge" u svakom segmentu

"Naša strategija je da imamo 'dvije noge' u svakom segmentu: liniju vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem sa hibridnom tehnologijom i potpuno električna vozila", rekao je Kamboliv za Automotive News Europe.

Takođe, za razliku od konkurencije, Renault je bio relativno oprezan u najavama svojih električnih ambicija. Tako je izvršni direktor te grupacije Luka de Meo, još 2022. godine predvidio da će Renault-ovu evropsku proizvodnju do kraja ove decenije činiti isključivo električna vozila, dodajući da će to "zavisiti od tržišnih uslova".

Po svemu sudeći, francuska kompanija koja je ranije iznijela predviđanje da će benzinci i hibridi 2040. godine činiti manje od 40 odsto tržišta, sada izgleda revidira svoje planove.

Renault Megane E-TECH

Izvor: SmartLife / Renault

Renault će nastaviti da proizvodi benzinace i hibride u svakom segmentu, potvrdio je Kamboliv na Salonu automobila u Ženevi. A to znači da 2030. godina za njih više ne predstavlja granicu za ukidanje benzinskih i hibridnih pogona, a možda ni dizel motora.

Renault Megane E-TECH Electric

Izvor: SmartLife / Renault

Električni trakor bi potonuo u zemlju

Svoje razmišljanje na temu prelaska sa foslinih goriva na električni pogon je, istovremeno, iznio i Stefan Hartung, predsjednik upravnog odbora njemačke kompanije Bosch, veoma važnog proizvođača komponenti za globalnu automobilsku industriju.

On smatra da će motori sa unutrašnjim sagorijevanjem ostati u upotrebi bar još 30 do 35 godina, čak i ukoliko ranije prestanu da se prodaju u Evropi. Čak i kada bi se kompletna globalna proizvodnja od oko 90 miliona vozila godišnje prebacila na elektična vozila, za potpunu tranziciju bi bilo potrebno punih 16 godina, rekao je Hartung za njemački The Pioneer.

Ističe da su u nekim segmentima električne tranzicije inovacije više nego neophodne i kao primjer za to, šef Bosch-a navodi nepostojanje rješenja za poljoprivredna vozila. Kaže da jedan kombajn koji radi 12 sati dnevno, potroši oko 250 do 300kW energije.

"Sa baterijom dovoljno velikom da to izdrži, vozilo bi samo potonulo u zemlju", zaključio je Hartung.