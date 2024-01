I pored zapanjujućih brojki o potrošnji struje, električna vozila u Kini nisu dovela do rušenja elektroenergetskog sistema i infrastrukture

Izvor: BYD

Današnja Kina je godinama ispred Evrope i SAD u gotovo svim aspektima tranzicije sa vozila na fosilna goriva na električine automobile. I gotovo svakoga dana, u svakom pogledu, na tom polju sve više napreduje.

A u situaciji i kojoj se stotine hiljada električnih vozila kreće ulicama i putevima najmnogoljudnije zemlje na svijetu, logično se postavlja pitanje koliko električne energije oni troše.

Prema nedavnoj analizi BloombergNEF (BNEF), ogranka te agencije zaduženog za praćenje energetike, svi električni automobili u Narodnoj republici Kini su tokom 2023. godine su na dopunjavanje baterija utrošili toliko električne energije koliko i cela Republika Irska.

To ukupno iznosi 35 teravat-sati (TWh), pri čemu treba napomenuti da su ovdje u obzir zbirno uzeta potpuno električna vozila i plug-in hibridi. Za ovu godinu, BNEF predviđa da ukupna će količina potrošene struje na punjenje elektromobila porasti do čak 52 TWh, čime će premašiti ukupnu godišnju potrošnju Grčke.

Međutim, i pored tih zapanjujućih brojki, punjenje baterija električnih vozila u Kini nije dovelo do rušenja elektroenergetskog sistema i infrastrukture.

Podaci koji dolaze iz Kine ukazuju na to da količina struja koja se do elektromobila distribuira putem javnih punjača već dostiže značajne nivoe, ali i to do sada nije dovelo do većih problema niti ugrozilo električni sistem zemlje, piše InsideEVs.

Sa druge strane Tihog okeana, međutim, priča je nešto drugačija. Američki protivnici električnih vozila smatraju da ona predstaljaju opasnost za energetski sistem SAD. Tako je tokom velikih vrućina u ljeto 2022. godine Kalifornija naložila vlasnicima da svoje elektromobile ne dopunjavaju tokom odeđenih sati.

Putevima Kine kreće se oko 20 miliona električnih automobila i plug-in hibrida. Procene govore da je tokom prošle godine u toj zemlji postavljeno 890.000 javnih punjača, što je čak pet puta više od količine punjača u isto vrijeme postavljenih u SAD.

Elektična vozila, međutim, ne troše mnogo elektične energije. Pa tako u Kaliforniji, državi u kojoj ih ima najviše u SAD, na njih otpada samo 1 odsto ukupne potrošnje struje u cijeloj državi.

Procijenjeni rast tržišta električnih automobila govori da ih dp 2030. biti 5,7 miliona, što će potrošnju struje u Kaliforniji podići na 4 odsto ukupne potrošnje.