Na osnovu 1,5 miliona glasova, ovo su najbolje serije svih vremena koje vredi pogledati iz "cuga".

Izvor: Netflix

Praznici su pred nama, a to je odlična prilika da se malo opustite i odgledate neku seriju. Ukoliko nemate ideju šta biste gledali, donosimo vam listu od 30 najboljih serija svih vremena za koje skoro 120 hiljada ljudi, na osnovu 1,5 miliona glasova, kažu da su najbolje za bindžovanje.

Listu su sastavili korisnici sajta Ranker, a prema njihovom mišljenju, najbolja serija za gledanje iz "cuga" je Game of Thrones. Iako mnogi fanovi nisu zadovoljni kako se ovo HBO ostvarenje završilo, to ga nije sprečilo da se nađe na vrhu. Dakle, ukoliko do sada niste imali priliku da pogledate adaptaciju knjiga Džordža R. R. Martina, sada je idealna prilika da se u miru, bez ikakvog "hajpa" i očekivanja uverite zašto je ova serija nekada uživala ogromnu popularnost. Ukoliko vam se serija svidi, čeka vas i Kuća Zmaja, koja je nedavno dobila prvi trejler druge sezone.

Vidi opis Ako volite da bindžujete, ovo je 30 najboljih serija svih vremena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HBO Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: HBO Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: HBO Br. slika: 29 29 / 29

Ukoliko niste ljubitelj fantazije, već više volite teme koje se dotiču kriminala, na listi se nalaze naslovi kao što su Breaking Bad, Sherlock i Ozark, pa bilo da vas interesuje kako je profesor hemije postao najbolji proizvođač metamfetamina ili kako je jedna naizgled normalna porodica dospela u kandže meksičkog narko kartela, nećete pogrešiti u izboru.

Izvor: BBC

Možda samo želite da se nasmejete? Na listi se nalazi i nekoliko naslova koji će vas dovesti do suza - od The Office do Modern Family.

Pogledajte kompletnu listu 30 najboljih serija za bindžovanje:

Game of Thrones

Stranger Things

Breaking Bad

The Office

Sherlock

Friends

The Sopranos

Supernatural

The Big Bang Theory

House

Sons of Anarchy

Shameless

Criminal Minds

Ozark

Parks and Recreation

Prison Break

Band of Brothers

Dexter

Peaky Blinders

Better Call Saul

How I Met Your Mother

Modern Family

The 100

Grey's Anatomy

Lucifer

Orange Is the New Black

The Walking Dead

American Horror Story

The Blacklist

The Wire