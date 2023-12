Porast aktivnosti na mreži i korišćenja čet aplikacija tokom prazničnog perioda sa sobom nosi i slanje velike količine različitog spama, sa kojim treba znati kako se izboriti.

Izvor: Viber

U vrijeme praznika, kojima nedjelje pred nama obiliuju, mnogo je više čestitki koje šaljemo putem aplikacija za dopisivanje. A veliki porast aktivnosti na mreži sa sobom donosi i slanje različitog spama. Svjesni razvoja novih mehanizama slanja spama, u Viberu ostaju posvjećeni držanju nepoželjne i nebezbjedne komunikacije van svoje platforme.

Pored već postojećih bezbjednosnih funkcija kao što je podrazumjevana enkripcija "sa-kraja-na-kraj" (end-to-end encryption), zatim nestajuće poruke, uređivanje i brisanje poruka, skrivene prepiske... Viber donosi vodič o najčešćim zamkama prijema spam sadržaja i načinu za deblokadu korisničkog naloga ukoliko ga Viber anti-spam funkcija eventualno pogrešno detektuje.

1. Lančane poruke

Lančane poruke često dovode do toga da korisnici nesvjesno postanu "provodnici" prevara i bezbjednosnih rizika. Ove poruke često traže od korisnika da ih ponovo podijele sa svojom listom kontakata, što može dovesti do štetnih posledica. Od lažnih zahtjeva za nagradu do pretećih blokada naloga, lančane poruke predstavljaju rizik. Prepoznajući ovo, ključno je da budete na oprezu i izbjegavate interakciju ili prosleđivanje ovih poruka.

2. Poruke ili pozivi koji nude zaradu

U periodu kada praznične kupovine dostižu svoj vrhunac, pošiljaoci spam sadržaja koriste prednosti promotivnih ponuda. Primanje neželjenih poruka ili poziva od kompanija ili brendova koje niste autorizovali da vas kontaktiraju bi takođe trebalo da vam probudi sumnju u regularnost. Oni bi mogli da promovišu lažne ponude ili proizvode, nalik spamu. Kada ste u nedoumici, uvek provjerite identitet pošiljaoca i nikada nemojte kliktati na linkove sa neproverenim kontaktima. Budite oprezni sa takvim porukama, kao i sa neobičnim pozivima koji nisu u skladu sa standardnom upotrebom.

Izvor: MONDO / Rakuten Viber

3. Budite bezbjedni: Savjeti i taktika

Ako dobijete neželjenu poruku na Viberu, uzdržite se od kliktanja na linkove ili prosleđivanja poruke. Umjesto toga – prijavite spamera, pošaljite njegov broj podršci i time blokirajte pošiljaoca. Ovo će aktivno doprineti da Viber bude rasterećen od spama. Poboljšajte svoju zaštitu tako što ćete podijeliti sa Viberom poruke od nepoznatih kontakata u potrazi za potencijalnim spamom kako bi bile blokirane.

4. ID pozivaoca u borbi protiv spama

Najnovija funkcija Vibera – ID pozivaoca omogućava korisnicima da jasno identifikuju ko ih zove. Mogućnost da se vidi ime pozivaoca korisnicima pruža priliku da odluče da li da odgovore na poziv, ignorišu ga ili preduzmu druge radnje. Ova funkcija trenutno je dostupna za Android korisnike koji koriste verziju 21.1 i noviju, i može se aktivirati u okviru opcije "Pozivi i poruke" pod menijem "Podešavanja aplikacije".

5. Bezbjedna komunikacija sa velikim brojem korisnika

Za firme i organizacije koje žele bezbjedno da komuniciraju sa brojnom publikom na Viberu tu je usluga "Viber za biznis", koju trenutno koristi preko 20.000 globalnih brendova i nudi rješenja za različite potrebe – uključujući nov izvor informacija, poboljšanje prodajnih aktivnosti i održavanje lojalnosti kupaca.