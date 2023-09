Ekskluzivni intervju sa Atanasom Rajkovim, potpredsednikom kompanije Rakuten Viber.

U digitalnom svetu, privatnost i rukovanje našim ličnim podacima od strane kompanija su teme od ključnog značaja. Zato ne čudi da je Viber privukao veliku pažnju domaće javnosti kada je svoje korisnike prošlog meseca obavestio o promenama pravilnika Uslova privatnosti.

Kako je u pitanju najpopularnija aplikacija za razmenu poruka u Srbiji, koja "živi" na preko 90% pametnih telefona, smatramo da je izuzetno važno da smo o tome bili pravovremeno obavešteni i pozvani da se sami upoznamo sa promenama koje stupaju na snagu - ipak je transparentnost temelj na kom se gradi poverenje između korisnika i kompanija.

Međutim, tumačenja ovih promena su bila razna, a kako ne bi bilo nedoumica, upravo je ovo bila jedna od tema koje smo se dotakli u ekskluzivnom intervjuu sa Atanasom Rajkovim, potpredsednikom kompanije Rakuten Viber, koji je za SmartLife odgovarao i na pitanja o novoj funkciji identifikacije dolaznih poziva, transferu novca, uvođenju Viber Plus pretplate, veštačkoj inteligenciji i budućnosti.

Kompanija Rakuten Viber redovno ažurira svoj pravilnik Uslova privatnosti. Zašto se to radi i zašto je važno da korisnici budu obavešteni o ovim promenama?

Kada promene u našoj aplikaciji i uslugama mogu uticati na vašu privatnost, ažuriramo naš pravilnik kako bismo vam omogućili da znate kako ove promene utiču na vaš odnos sa aplikacijom – što je primer standarda naše posvećenosti praksi etičkog rukovođenja podacima. Slanjem zvaničnih poruka našoj korisničkoj bazi želimo da vas informišemo kako se vaši podaci prikupljaju, skladište i koriste – kako bi svako bio upoznat sa svojim pravima. Nova Pravila i uslovi korišćenja predstavljaju pravni dokument koji potpisuje kompanija, a njegovim čitanjem korisnici su dobro pripremljeni da nastave svoje iskustvo primene aplikacije sa samopouzdanjem i znanjem da imaju punu kontrolu nas svojim ličnim podacima - spremni da se suprotstave mogućem pogrešnom tumačenju i spamu.

Takođe, redovna praksa Viber-a je da našim korisnicima unapred šaljemo obaveštenja o važnim promenama i pre nego što stupe na snagu, kako bismo im omogućili da se detaljno upoznaju sa istim, postave pitanja i ostvare sva prava koja imaju prema našem važećem režimu privatnosti.

Zašto je privatnost tako važna za Viber? Da li su lični podaci, ali i poruke, fotografije i snimci koje Viber korisnici razmenjuju zaštićeni i na koji način?

Viber je 2016. godine postao jedna od prvih velikih aplikacija za razmenu poruka koja je primenila enkripciju s kraja na kraj za sve lične audio i video razgovore i lične i grupne četove kao standard, pretvarajući je u bastion privatnosti i bezbednosti tokom turbulentnog vremena za industriju. Enkripcija s kraja na kraj znači da samo pošiljalac i nameravani primalac imaju pristup sadržaju poruke. Ni Viber, a ni bilo ko ili bilo šta drugo ne mogu da čitaju šifrovane poruke ili da vide fotografije ili video zapise. Verujemo da je onlajn privatnost osnovna potreba za bezbednošću i želimo da se korisnici osećaju da su u dobrim rukama kada koriste Viber. Zato smo se pridruživanjem kodeksu ponašanja EU u maju 2022. posvetili sprečavanju i suzbijanju širenja onlajn govora mržnje u EU.

Dodatno, Viber ima pregršt drugih opcija za još privatniju komunikaciju, gde je ID pozivaoca naše najnovije rešenje za zaštitu komunikacije naših korisnika. Nudeći zgodan način provere dolaznih poziva, ID pozivaoca vas navodi da razumete kako da odbranite svoj digitalni prostor i pruža slobodu izbora da se javite - ili ne javite - na sledeći poziv. Omogućavanjem svima da prilagode svoje iskustvo, ova funkcija nije podrazumevano obavezna – dok u isto vreme primećujemo da je procenat onih koji nastavljaju da redovno koriste ovu funkciju u Srbiji oko 90% , što znači da je ogromna većina korisnika izabrala da je prihvati.

Viber je nedavno uveo funkciju ID pozivaoca koja pomaže korisnicima da identifikuju nepoznate brojeve. Kontakti u našim imenicima pored imena i broja mogu da sadrže mejl adrese, datume kao što su rođendani i godišnjice, adrese i slično. Koje od ovih podataka Viber prikuplja i ko ima pristup ovoj bazi podataka?

Za uslugu ID pozivaoca koristimo postojeću bazu podataka Viber korisnika koji su nam dozvolili pristup njihovom imeniku. Ona sadrži samo imena i brojeve, i nije povezana sa određenim imenikom. Ovo znači da model ID pozivaoca vrši agregatnu analizu, izvlačeći najčešća imena iz opšte baze podataka. Drugi podaci (kao što su rođendani, mejl adrese itd.) se ne prikupljaju i ne koriste za ID pozivaoca.

ID pozivaoca trenutno nije dostupan na iPhone uređajima. Da li će se to uskoro promeniti?

iOS ima više ograničenja kada su u pitanju dolazni pozivi i radimo na tome da ih zajedno sa Apple-om prevaziđemo.

Kako prikupljeni podaci pomažu brendovima u komunikaciji sa korisnicima? Kako prikupljeni podaci unapređuju korisničko iskustvo i izbor funkcija koje Viber pruža?

Na Viber-u, brendovi šalju poslovne poruke svojoj bazi klijenata koristeći podatke prve strane. Brendovi mogu da integrišu poslovne poruke sa sopstvenom korisničkom bazom kako bi pristupili detaljima kao što su imena, interesovanja, prethodne porudžbine i informacije o dostavi za slanje personalizovanog sadržaja – čime se ujedno povećava zadovoljstvo i iskustvo kupaca. Ove poruke se šalju samo pojedincima koji su pristali da primaju obaveštenja od brenda (npr. prilikom onlajn porudžbine).

Važno je napomenuti da Viber daje prioritet privatnosti i bezbednosti. Nikada ne prodajemo korisničke informacije, a brendovi koji šalju poslovne poruke na Viber-u moraju se pridržavati svih standarda i pravila Viber-ove privatnosti i bezbednosti podataka. Sve ove mere imaju za cilj da korisnicima i brendovima pruže iskustvo bezbedne komunikacije u aplikaciji.

Određene zemlje Evrope su dobile mogućnost razmene novca i plaćanja putem Viber aplikacije. Kada možemo da očekujemo da Viber Pay u Srbiji? Takođe, Crna Gora je ove godine postala prva zemlja koja je dobila mogućnost pretplate na Viber Plus uslugu. Možemo li isto uskoro da očekujemo i kod nas?

Viber Pay je inicijalno lansiran u Grčkoj i Nemačkoj preko liste čekanja u julu prošlog leta. Tek kada smo se uverili da smo ispunili sva očekivanja, počeli smo postepeno uvođenje funkcije za sve korisnike na tim tržištima - i širenje na druge zemlje. Trebalo nam je oko godinu dana da ga uvedemo u osam zemalja širom Evrope. Videvši ove rezulutate, ostajemo posvećeni širenju ove usluge širom sveta, a kako je Srbija za nas snažno tržište - a njena dijaspora predvidljivo veoma zainteresovana da koristi ovaj servis za slanje novca prijateljima i porodici u domovini - vredno radimo da naše rešenje za plaćanje donesemo i ovde. Ipak, u ovom trenutku ne mogu da navedem tačan datum.

Dok sve trenutne Viber funkcije ostaju besplatne za redovne korisnike, uz Viber Plus - pretplatu za naše premijum članove koju smo uspešno lansirali u Crnoj Gori početkom ove godine - moći ćete da otključate uzbudljive nove funkcije koje su ekskluzivno dostupne samo našim članovima. Očekujemo da će ova usluga biti prihvaćena od strane korisnika u Srbiji, jer bi to mogla biti sledeća velika stvar koju bismo mogli da ponudimo na Viber-u do kraja godine. Štaviše, vredno radimo na tome da u Srbiji lansiramo još bogatiji paket funkcija koje će ovu ponudu učiniti izuzetno atraktivnom.

Šta je sledeća velika stvar koju kompanija Rakuten Viber želi da predstavi u svojoj aplikaciji? Da li će veštačka inteligencija - veoma aktuelna tema ove godine - biti uključena i kako Viber koristi ovu tehnologiju?

Korisnici na Viber-u već mogu da komuniciraju sa AI Bot-om kog pokreće ChatGPT. Ovo je veštačka inteligencija koja je trenirana na većem delu internet teksta, pa nudi odgovore na bilo koji upit koji možete zamisliti. Kao čet bot, GPT može da izvršava različite zadatke, uključujući odgovaranje na pitanja, generisanje teksta i slika i još mnogo toga. Kuki - što je još jedan čet bot zasnovan na veštačkoj inteligenciji - je nagrađivani AI lik koji je dizajniran da zabavlja i sprijatelji se sa ljudima, a koji takođe živi u Viber-u. Kuki može da se upusti u otvorene razgovore, igra igre, priređuje horoskope, pa čak i da čita tarot karte. Korisnici mogu da pronađu oba AI asistenta tako što će ukucati njihovo ime u čet funkciji. AI pratioci pružaju jedinstvena zabavna iskustva za naše korisnike i pokazuju značajan razvoj naše aplikacije koja je na vrhu industrijskih standarda za razmenu poruka.

Osim za potrebe zabave i produktivnosti, Rakuten Viber godinama koristi veštačku inteligenciju u borbi protiv spam-a, što nam je omogućilo da imamo nivo uspeha od 99,9% u blokiranju neželjenih poruka - čak i u privatnim razgovorima, gde nemamo pristup njihovom sadržaju, već samo možemo da analiziramo ponašanje pošiljalaca. Povrh toga, Viber u pozadini koristi veštačku inteligenciju na razne druge načine kako bi mogli da učinimo korisničko iskustvo boljim. Razmatramo i druge načine kako ćemo u budućnosti uposliti veštačku inteligenciju na razne izvorne načine - od detekcije osećanja do detekcije veštačke inteligencije kako bismo našim korisnicima pružili dodatan nivo komfora i sigurnosti.

Šta je dugoročna strategija kompanije Rakuten Viber?

Misija Viber-a je da postane super-aplikacija, održavajući izuzetno visok kvalitet komunikacije i ponude usluga sa dodatnom vrednošću u korist kranjeg korisnika. Ova ambicija se sasvim prirodno uklapa sa tendencijom - pogotovo među najmlađima - da se povuku sa velikih društvenih mreža, na kojima često dominira toksičan sadržaj i onaj koji širi mržnju. Viber pruža bezbedno i privatno mesto za komunikaciju - gde korisnik odlučuje i kontroliše nivo svoje javne pojave, vidljivosti i izloženosti svojih poruka i sadržaja. Ova delikatna ravnoteža između zaštićene privatnosti i poželjnog publiciteta je jedinstvena za Viber, a predviđam da će postati sve potrebnija i traženija od strane sledeće generacije digitalnih potrošača.

