Priliku da isprobaju ChatGPT u praksi dobiće oko 20.000 vlasnika različitih DS modela, koji će učestvovati u evropskom pilot projektu francuske marke

Izvor: DS Automobiles

Premijum marka francuskog Citroëna – DS Automobiles, odlučila je da unaprijedi svoje modele novim softverskim rješenjem koje će vlasnicima omogućiti "novi tip interakcije sa vozilom".

Drugim riječima, vozačima ovih luksuznih automobila suvozač će ubuduće biti ChatGPT – popularni četbot sa vještačkom inteligencijom (AI) koji je postao integralni deo DS Iris System, DS-ovog softvera za prepoznavanje glasa.

Izvor: DS Automobiles

Inovativna tehnologija vozačima daje mogućnost da pitaju vještačku inteligenciju za pomoć i uputstva, da od nje dobiju preporuke zanimljivih mjesta koja bi mogli da posete u kraju kroz koji se kreću, zatim da učestvuju u kvizovima, kao i da uživaju u pričama za decu tokom vožnje.

Priliku da isprobaju novu tehnologiju dobiće oko 20.000 vlasnika različitih DS modela, koji će učestvovati u evropskom pilot projektu francuske marke. Na osnovu njihovih iskustava, odnosno ako se AI pokaže uspješan u ovoj ulozi, ChatGPT će se naći u komercijalnoj upotrebi u DS vozilima.

ChatGPT integrisan u DS modele Izvor: YouTube / DS Automobiles

Prednost integrisanja vještačke inteligencije u infotejnment softver automobila leži u tome što, umjesto da samo odgovara na konkretna pitanja vozača o stanju na putevima ili samom vozilu, sistem može da pristupi cjelokupnom sadržaju interneta.

Vozač će tako sa ChatGPT-ijem moći da razgovara o saobraćajnim propisima i pravilima, gužvi u saobraćaju, ali i o atraktivnim destinacijama, dobrim restoranima uz put kojim vozi, pa čak i o jelovniku ili najboljem vinu u preporučenom restoranu.

Izvor: DS Automobiles

A da bi mogli da koriste uslugu ChatGPT-ija, vlasnici vozila će morati da se registruju na DS-ovom sajtu – i to je sve što treban da urade. Sama ChatGPT funkcija automatski je integrisana cijelu gamu modela od DS3 do DS9 i dolazi sa poslednjim "over the air" ažuriranjem softvera.