Poslovanje nove Metine aplikacije "Treds" moglo bi da da odgovor na pitanje: "Šta je starije, kokoška ili jaje?"

Za društvene mreže koje su na samom početku, takoreći, startape, privlačenje publike je ključno kako bi vidjeli da li im proizvod radi ili ne. Ipak, gotovo je nemoguće odvući lojalne korisnike sa drugih platformi poput Instagrama ili Fejsbuka. Metin “Treds” nema taj problem.

Pokrenuta 5. jula, nova mreža za takozvano “mikroblogovanje” koja izgledom i konceptom podsjeća na Tviter, koristi postojeći domet koji mu pruža Meta da privuče korisnike sa drugih platformi koje posjeduje.

Sa rekordnim brojem korisnika koji su preuzeli ovu aplikaciju u njenim prvim danima od objave, Instagramov klon Tvitera je lagano premašio i astronomski inicijelni rast broja korisnika ChatGPT-a.

Sam koncept “Tredsa” zamišljen je tako da je aplikacija usko povezana sa Instagramom, u smislu da svi korisnici koji imaju i koriste Instagram, u nekom trenutku će im biti ponuđeno da instaliraju “Treds”. Upravo je ova lakoća instaliranja aplikacije najvjerovatnije za samo par sati od lansiranja na mrežu dovela više od 10 miliona korisnika. Sada ih ima više od 100 miliona za pet dana, što je čini najbrže rastućom mrežom.

Model poslovanja koji treba male kompanije da usvoje?

“Treds” je zato postao model na koji startapi na teme društvenih mreža (male kompanije koje osnivaju i razvijaju neku novu mrežu), treba da se ugledaju.

Za startape koji se bave društvenim mrežama dostizanje “kritične mase“ novih korisnika može biti izazov, rekao je Alekis Ohanian, suosnivač Reddit-a (jedne od najpoznatijih društvenih mreža), jer bez dovoljno široke publike, malo je vjerovatno da će se kreatori – koji sami privlače nove korisnike – uopšte prijaviti.

“Ako nema publike, teško je dobiti kreatore – problem koji se naziva: ‘šta je starije – kokoška ili jaje?’. Sada Instagram ima publiku i kreatore. Preko noći je uspio da uključi gomilu ljudi koji sada imaju podsticaj da kreiraju sadržaj na “Tredsu” jer imaju pratioce na Instagramu, a neki dio tih pratilaca će doći na ovu drugu platformu jer će vidjeti obavještenja, željeće da je isprobaju“, rekao je Ohanian.

Boston Herald je izvestio da je “Treds” prikupio preko 70 miliona korisnika u roku od dva dana od lansiranja.

“Razloge za njegovo brzo usvajanje je lako uočiti. Meta je iskoristila ogromnu korisničku bazu Instagrama i olakšala povezivanje naloga koje već prate. I naravno, koristi prednost široko rasprostranjenog razočarenja Tviterom“, rekla je Sara Oh, bivša savjetnica za ljudska prava na Tviteru i suosnivač nove Tviter alternative, T2, u izjavi poslatoj Biznis Insajderu.

Pitanje je da li će opstati

Ona je dodala da ipak ostaje da se vidi da li će se zadržati.

“Da li će služiti nekim novim svrhama za korisnike – osim drugog mjesta da prate naloge koje već prate na IG?

Sa algoritmom koji pojačava postove većih naloga u odnosu na manje, “Treds” bi mogao da bude mreža za bogate”.

T2, koji sada ima preko 10.000 redovnih korisnika, počeo je da prima korisnike sa svoje liste čekanja u decembru i nastavlja da otežava njihov ulazak kako bi spriječio preopterećenje svoje zajednice novim korisnicima. Oh je rekla da T2 “ne vjeruje da je lansiranje 'velikog praska' efikasan način za pokretanje zdravih onlajn zajednica”.

Platforma “Treds”, rekao je izvršni direktor Instagrama Adam Moseri u razgovoru The Verge, “neće učiniti ništa da podstakne politiku i teške vijesti“ – što je svakodnevica na Tviteru. Umjesto da se fokusira na zamjenu za Tviter, rekao je on, to će biti mesto bezbjedno za brendove i za korisnike “koji su zainteresovani za manje ogorčenu mrežu”.

“To je hrabar potez Zakerberga koji je iskoristio slabost Ilona Maska u ovom trenutku“, rekao je Ohanian u svom videu, dodajući da misli da “može da utiče da se Tviter stavi po strani”.

Meta monopol?

Kritičari su ukazali na izuzetno velike količine podataka koje “Treds” prikuplja i trenutnu grešku koja sprječava korisnike da brišu svoje “Treds” naloge bez brisanja cijelog Instagrama kao razloge da izbjegnu otvaranje naloga – ali kritika nije bila dovoljna da uspori njegovo široko usvajanje.

Alehandra Karabaljo, klinički instruktor na klinici za sajber pravo na Harvardskom fakultetu, rekla je za Insajder da je brzina astronomskog uspona “Tredsa” delimično posledica Zakerbergove uglađene navike da pravi Meta brendirane verzije popularnih sajtova društvenih mreža.

“Kada je Fejsbuk kupio Instagram, tada je sve krenulo. Oni sada imaju ovaj obrazac da ili pokreću ili stvaraju dodatne društvene mreže na osnovu onoga što je u to vrijeme najpopularnije, a zatim to rade pod svojim brendom. Imaju Fejsbuk, Instagram, TikTok konkurente Reels, Treds i Vocap — i, znate, to je samo scenario iz noćne more u kojem završite sa potpunim monopolom pod jednom kompanijom“, rekao je Karabalo.

"Treds" je toliko sličan Tviteru da Ilon Mask prijeti pravnim tužbama zbog sajta, tvrdeći u pismu da je Meta angažovala bivše osoblje Tvitera da pomogne u kreiranju aplikacije za “kopiranje“. Meta ovo poriče.

U nekom trenutku, s obzirom na kolaps alternativnih sajtova društvenih medija i borbu novih sajtova da steknu popularnost kod široke publike, Karabaljo je rekla, ona vjeruje da će Federalna trgovinska komisija možda morati da se umiješa i primora Metu da proda ili prisili da proda Vocap ili "Treds".

“Tako je distopijski imati jednu osobu koja u osnovi nadgleda sve društvene medije, barem u zapadnom svijetu. To je duboko uznemirujuće i mislim da to nije zdravo za bilo koje društvo“, rekla je Karabaljo.