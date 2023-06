Netflix je zvanično lansirao treću sezonu serije The Witcher, poslednju u kojoj ćemo gledati Henrija Kavila u glavnoj ulozi.

Izvor: YouTube/Netflix

Mišljenja publike su pomiješana kada je serija The Witcher u pitanju. Međutim, gotovo svi su saglasni da je Henri Kavil bio idealan izbor za Geralata od Rivije. Upravo zato je treća sezona serije, koja je upravo objavljena na Netflix platformi, posebna, jer je ujedno i poslednja u kojoj ćemo gledati popularnog glumca u ulozi vješca.

Kao što je to uradio sa svojom hit serijom Stranger Things, Netflix je odlučio da ne izbaci odmah cijelu treću sezonu The Witcher-a, već da to učini iz dva dijela. Gledaoci koji danas požele da bindžuju avanture sijedog lovca na čudovišta će na raspolaganju imati pet epizoda, dok će na preostalih tri morati da sačekaju gotovo mjesec dana, odnosno 27. jul.

Izvor: YouTube/Netflix

Kako je treća sezona tek puštena, još uvijek nismo imali priliku da je pogledamo, nadamo se da se strijepnje fanova neće ostvariti, pogotovo nakon riječi producenta da nove avanture "neće blisko pratiti knjige". Iako Henri Kavil nikada nije naveo razlog svog odlaska, mnogi tvrde da je upravo ovo odstupanje od izvornog materijala glavni uzrok.

Poznato je da je Kavil veliki ljubitelj knjiga o čuvenom vešcu, kao i da je pasionirani gejmer, pa ostaje da se vidi da li će miljenika publike uspješno uspjeti da zamijeni Lijam Hemsvort, novi izbor kreatora serije za glavnu ulogu. Do tada, držimo palčeve se da utisci nakon nove sezone biti mnogo bolji od prethodne, a vi nam svakako javite svoje mišljenje nakon prvih pet epizoda.

"Dok se monarsi, magovi i zvjeri kontinenta nadmeću da je zarobe, Geralt odvodi Siri kako bi je sakrio, odlučan da zaštiti svoju novoujedinjenu porodicu od onih koji prijete da je unište", piše u zvaničnom rezimeu treće sezone.