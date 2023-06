Ako želite da svoju ljetnju avanturu podignete na viši nivo, prepustite brige ovim uređajima.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Sezona putovanja je počela. Mnogi su mjesecima unazad rezervisali smještaj i nestrpljivo odbrojavaju dane do polaska, a nije mali broj ni onih koji spremnih kofera čekaju da iskoriste neku od last minute ponuda i tek saznaju svoju sledeću destinaciju. Naravno, neke stvari su svima zajedničke - svi žele da ljeto 2023. godine iskoriste najbolje što mogu, da dožive avanturu koju će pamtiti cijeli život, ali, prije svega, i da se odmore.

Međutim, kao što je važno da ponesemo suncobran, kremu za zaštitu od sunca, odgovarajuću odjeću i obuću, kao i adekvatnu opremu za planirane avanture, jednako je važno da sa sobom nosimo prave uređaje koji će cijelo iskustvo učiniti još boljim, i pomoći nam da stvorimo nezaboravne uspomene. Uređaji bez kojih ovog ljeta ne smete krenuti na odmor su nesumnjivo Huawei P60 Pro pametni telefon, kao i Huawei Watch Ultimate pametni sat.

Od puta do avantura

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Huawei P60 Pro će biti idealan saputnik na svakom koraku vašeg ljetnjeg odmora - od puta do avantura. Zahvaljujući naprednoj Petal Maps aplikaciji, biće vam ponuđeno da odaberete najbolju rutu do svoje destinacije, uz detaljan prikaz svih relevantnih informacija, poput projektovanog vremena putovanja ili semafora na koje ćete nailaziti.

Mape ćete jasno moći da vidite danju zahvaljujući kvalitetnom i snažno osvijetljenom OLED displeju od 6,67 inča, čak i na direktnoj sunčevoj svijetlosti. S druge strane, ukoliko više volite da putujete noću, PWM zatamnjivanje od 1.440 Hz će smanjiti treperenje ekrana, a vaše oči će se manje umarati u uslovima slabog osvjetljenja.

Nakon toga, vaše brige mogu da prestanu, a vaš odmor može zvanično da počne. P60 Pro će se odlično uklopiti u ljetnji ambijent zahvaljujući svojoj Rococo Pearl poleđini, sa jedinstvenim šarama i bojom biserne emulzije. Bilo da ste blizu bazena, jezera ili mora, neće biti potrebe ni da razmišljate da li ćete naškoditi svom telefonu. Ovaj uređaj ne samo da posjeduje IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, već se na njemu nalazi i gotovo neuništivo zaštitno staklo ekrana - Kunlun Glass - koje je čak 10 puta otpornije na padove.

Ono po čemu se Huawei P60 Pro posebno ističe jeste kvalitet fotografija. Zahvaljujući kamerama koje su ne samo dobitnik prestižne TIPA nagrade za najbolju fotografiju u oblasti pametnih telefona u 2023. godini, već i koje usamljeno stoje na vrhu DxOMark lestvice, moći ćete da uslikate svaki momenat svog letovanja u kvalitetu kakav još nije viđen na pametnim telefonima.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Bilo da ste profesionalac ili ne, aplikacija kamere će ponuditi pregršt mogućnosti za fotografisanje idealne slike u svačijim rukama, čak i tokom najzahtjevnijih avantura. Zahvaljujući Snapshot režimu, kamera P60 Pro telefona će vas "zamrznuti" u pokretu, trku ili skoku, a noćni režim će osigurati da vam ne promakne nijedan detalj kada Sunce zađe iza horizonta.

Sat za najaktivnije

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Ako želite da avanture ovog ljeta podignete na još viši nivo, ne smijete kretati na put bez Huawei Watch Ultimate pametnog sata, jer će ovaj uređaj ne samo moći da isprati svaki vaš korak, već i svaku fizičku aktivnost u koju se upustite - od jutarnjeg trčanja do plivanja i ronjenja.

Zahvaljujući kućištu koje je izrađeno od tečnog metala na bazi cirkonijuma, Nano-Tech keramičkoj maski i safirnom staklu, na svojim avanturama ćete osjetiti slobodu pokreta kakvu do sada niste, bez bojazni da ćete svoj pametni sat oštetiti udarcem.

Ukoliko, ipak, poželite da stavite masku i istražite tajne mora, od velike koristi će vam biti to što je Watch Ultimate najvodootporniji pametni sat koji se danas može pronaći na tržištu. Kako može da izdrži pritisak do 10 ATM, ovaj uređaj će biti jednako koristan avanturistima koji žele da zarone do nekoliko metara, kao i profesionalnim roniocima koji to čine do dubine od 100 metara.

Napredni senzori će vas jednako pouzdano pratiti i na kopnu i u vodu tokom fizičkih aktivnosti, pružajući detaljnu analitiku svega što radite u Huawei Health aplikaciji. Najbolje od svega - ova aplikacija je dostupna za sve pametne telefone današnjice, nezavisno od operativnog sistema, što i sam pametni sat čini savršeno kompatibilnim sa uređajem koji nosite u džepu.

Ipak, kada dođe vreme da se i fizički odmorite, da izađete u kafić ili klub kako biste se opustili uz piće i dobro društvo, Huawei Watch Ultimate će biti odličan modni detalj na vašoj ruci. Ne samo da su vam na raspolaganju hiljade različitih naličja sata kroz AppGallery prodavnicu aplikacija, već i sam sat u kutiji dolazi sa izmijenjivim narukvicama, pa gumenu vrlo lako možete zamijeniti titanijumskom kako bi vam više odgovarala uz odjevnu kombinaciju.