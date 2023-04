Saznajte kako da aktivirate Wi-Fi Hotspot na Android i iPhone telefonima i omogućite drugim uređajima da koriste internet preko telefona.

Izvor: Pixabay, Pexels

Wi-Fi Hotspot je opcija koja vam omogućava da mobilni internet, koji imate na svom pametnom telefonu, podelite sa drugim korisnicima odnosno uređajima, putem standardne Wi-Fi veze. Drugim rečima, Wi-Fi Hotspot je funkcija vašeg telefona koja mu omogućava da se po potrebi ponaša kao Wi-Fi ruter.

U podešavanjima Wi-Fi Hotspot funkcije možete odrediti tačan broj drugih uređaja koji putem Wi-Fi veze mogu da se povežu sa vašim telefonom u cilju “pozajmljivanja” mobilnog interneta. U zavisnosti od modela telefona, moguće je čak podesiti i koja će biti maksimalna brzina interneta za uređaje koji su povezani na Wi-Fi Hotspot, pa čak i to koja je maksimalna količina podataka koju povezani uređaji mogu da prenesu kroz vašu mobilnu internet konekciju.

Kada znate kako aktivirati Wi-Fi Hotspot na telefonu, moći ćete da mobilni internet učinite dostupnim i za druge uređaje koji se nalaze u okruženju, na bilo kom mestu i u bilo koje vreme - pod uslovom da je i sam telefon u tom trenutku povezan na mobilni internet.

Drugim rečima, zahvaljujući Wi-Fi Hotspot-u možete imati internet na svom laptop računaru gde god da se nalazite i nećete morati da brinete o tome da li ćete u određenom hotelu, restoranu, kafiću ili na bilo kom drugom mestu imati obezbeđenu Wi-Fi vezu.

Takođe, Wi-Fi Hotspot vam može biti od velike koristi i ukoliko radite od kuće, a vaša kućna internet konekcija iz čista mira zakaže, što se i te kako dešava.

Više o svemu navedenom biće reči u nastavku teksta, a ono što odmah treba da znate je da na telefonu prethodno mora da bude aktiviran mobilni internet, što je i logično - jer kako biste mobilni internet mogli da podelite sa drugim uređajima ukoliko mobilnog interneta nema? Zato krenimo redom.

Kako uključiti mobilni internet na telefonu?

Pošto delite sopstveni telefonski internet, neophodno je da na telefonu bude aktiviran mobilni internet. U slučaju da je mobilni internet na vašem telefonu stalno aktivan, što je danas gotovo uvek slučaj kod većine korisnika, možete preskočiti ovo poglavlje teksta, tj. sledeća dva podnaslova.

Kako uključiti mobilni internet na iPhone-u?

Na Apple iPhone telefonima mobilni internet možete uključiti tako što ćete iz gornjeg desnog ugla ekrana prevući prstom nadole, kako biste pristupili meniju sa brzim opcijama. Ovde pronađite ikonicu za mobilni internet (izgleda kao antena) i kliknite na nju tako da postane zelena, ukoliko već nije.

Izvor: SMARTLife

Kako uključiti mobilni internet na Android telefonu?

Na Android telefonima prevucite sa vrha ekrana na dole kako bi se otvorio meni sa brzim podešavanjima, a zatim kliknite na ikonicu za mobilni internet. Ova ikonica na sebi uglavnom ima dve strelice, jedna okrenuta nagore i druga okrenuta nadole, ali, u zavisnosti od modela telefona, može biti i nešto drugačije dizajnirana. Na slici koja sledi možete videti izgled ikonica za aktiviranje mobilnog interneta (prenosa podataka na Samsung i Huawei telefonima).

Izvor: Iskustva & Preporuke

Dalji koraci za aktivaciju Wi-Fi Hotspota se malo razlikuju između iOS i Android telefona, pa ćemo ih razdvojiti i objasniti svaki ponaosob.

Aktivacija Wi-Fi Hotspot funkcije na Apple iPhone telefonima

Nakon što ste uključili Cellular Data, tj. mobilni internet, u okviru opcije Settings (Podešavanja) izaberite tj. aktivirajte opciju pod nazivom Personal Hotspot.

Sada bi na ekranu trebalo da vidite nekoliko opcija, a vama su potrebne prva i druga da biste aktivirali Wi-Fi Hotspot tj. da biste drugim uređajima omogućili internet preko mobilnog telefona.

Prva opcija vam omogućava da aktivirate ili deaktivirate Wi-Fi Hotspot. U ovom slučaju, potrebno je da bude deljenje interneta bude aktivirano. Kada ste to učinili, korisnici drugih uređaja će moći da je pronađu pod imenom vašeg telefona. Na primer, ukoliko se zovete Marko, drugi će videti "Marko's iPhone".

Druga opcija vam daje mogućnost da postavite šifru koju će drugi uređaji odnosno korisnici morati da unesu prilikom povezivanja na vašu mobilnu Wi-Fi mrežu. Neka ova šifra bude dovoljno laka da je možete podeliti verbalno, a dovoljno teška da spreči lako pogađanje, poput "123456789".

Ukoliko uređaj kojem želte da podelite svoj internet ne vidi vaše ime kada skenira dostupne Wi-Fi mreže, na raspolaganju vam je i treća opcija - Maximise Compatibility. Razlog zašto neki uređaji ne vide vaše ime je zato što ne podržavaju Wi-Fi na 5 GHz, pa će aktiviranjem ove funkcije iPhone početi da odašilje Wi-Fi na 2,4 GHz.

Nakon što se podesili svoj Wi-Fi Hotspot na iPhone-u, možete, ali i ne morate da ga u budućnosti aktivirate kroz Settings. Postoji mnogo brži način da to učinite, a sve što treba da uradite jeste da iz gornjeg desnog ugla ekrana prevučete prstom na dole, dodirnete i zadržite prst na polju koje sadrži Wi-Fi ikonicu, a kada se polje proširi, videćete i ikonicu za "Personal Hotspot".

Izvor: SMARTLife

Aktivacija Wi-Fi Hotspot funkcije na Android telefonima

Proces aktiviranja Wi-Fi Hotspot opcije na Android telefonima je gotovo isti kao na iPhone-u, uz vrlo male razlike.

Da biste aktivirali Wi-Fi Hotspot na telefonu sa Android operativnim sistemom, prvo je potrebno da odete u Settings (Podešavanja) uređaja. U Settings meniju pronađite stavku Mobile Data ili Cellular. No, s obzirom na to da proizvođači Android telefona često prilagođavaju Android operativni sistem prema svojim željama i idejama, uključivanje Wi-Fi Hotspot funkcije i nazivi opcija se mogu neznatno razlikovati od telefona do telefona.

Na Samsung telefonima idite u Settings i potom odaberite Connections. Ovde kliknite na Mobile Hotspot and Tethering, a potom tapnite na "prekidač" koji stoji desno uz opciju Mobile Hotspot kako biste aktivirali Wi-Fi Hotspot. Ikonica Mobile Hotspot će se, nakon toga, pojaviti na statusnoj liniji na vrhu ekrana vašeg telefona. Da biste pristupili podešavanjima Wi-Fi Hotspot funkcije, tj. da biste definisali naziv i lozinku za vašu mobilnu Wi-Fi mrežu, potrebno je da tapnete na sam naziv Mobile Hotspot opcije, tj. na tekst desno od "prekidača".

Izvor: Iskustva & Preporuke

Na Huawei telefonima idite u Settings -> Mobile network -> Personal hotspot. Ovde dajte naziv svom uređaju tj. svojoj mobilnoj Wi-Fi mreži i definišite lozinku, a zatim uključite Personal hotspot "prekidač". Takođe, ovde vam je dostupna i opcija za ograničavanje količine podataka koja će moći da se prenese preko mobilnog interneta putem Wi-Fi Hotspot mreže. Do ovog podešavanja se dolazi klikom na More -> Data limit.

Na Xiaomi telefonima idite u Settings i zatim u listi pronađite Portable hotspot i kliknite na ovu opciju. Otvoriće se novi prozor sa listom opcija, a na vrhu će se nalaziti opcija Set up portable hotspot koju je potrebno da odaberete. Zatim će se otvoriti polja za definisanje imena vašeg uređaja tj. mobilne Wi-Fi mreže i lozinke, kao i polje Security u kome je potrebno da odaberete opciju WPA2-Personal. Nakon toga potvrdite svoj izbor klikom na ikonicu u gornjem desnom uglu ekrana (znak za štiklirano). Potom će vas telefon vratiti na meni Portable hotspot gde je potrebno da tapnete na "prekidač" pored istoimene opcije na vrhu kako biste aktivirali hotspot.

Sigurnosne mere pri korišćenju Wi-Fi Hotspot funkcije

Imajte u vidu da deljenjem mobilnog interneta preko Wi-Fi Hotspot funkcije na mobilnom telefonu možete biti izloženi određenim bezbednosnim rizicima.

Naime, hakeri mogu zloupotrebiti vašu mobilnu Wi-Fi mrežu da sa nje obave neke nedozvoljene radnje ili da bi došli do podataka iz vaših uređaja. Da se to ne bi dogodilo, potrebno je da preduzmete određene korake.

Pre svega, svoju mobilnu Wi-Fi mrežu tj. Hotspot uvek zaštitite lozinkom koju će drugi uređaji odnosno korisnici morati da unesu da bi se povezali na vaš Wi-Fi Hotspot. Iako Wi-Fi Hotspot može da funkcioniše i bez lozinke, to se ne preporučuje.

Uz to, dobra praksa je da ograničite broj uređaja koji mogu istovremeno biti povezani na vaš Wi-Fi Hotspot. Primera radi, ukoliko ćete samo svoj laptop povezati na svoj Wi-Fi Hotspot, postavite maksimalni broj povezanih uređaja na jedan. Na taj način ćete sprečiti da se bilo ko drugi poveže na vaš Hotspot, čak i ako zna lozinku.

