Kompanija Meta otpušta još 10.000 ljudi, što će sa prethodnim talasom otkaza smanjiti broj radnika za 25%.

Izvor: SmartLife / YouTube / CNET / Printscreen

Kompanija Meta, u čijem su vlasništvu Facebook i Instagram, saopštila je da će u narednim mjesecima otpustiti još 10.000 radnika, što je drugi talas otkaza za samo četiri mjeseca.

Kompanija je u novembru saopštila da otpušta 11.000 zaposlenih, odnosno oko 13% svoje ukupne radne snage, i to je bio najveći talas otkaza u istoriji te organizacije. Sada će bez posla ostati još 10.000 ljudi, potvrdio je direktor Mark Cukerberg.

"Očekujemo da ćemo do kraja aprila objaviti izmjene strukture i otpuštanja u tehnološkim timovima, a potom u biznis dijelu krajem maja. U malom broju slučajeva, ove promjene će trajati do kraja godine. Ukupno očekujemo da ćemo smanjiti svoj tim za 10.000 pozicija i ukinućemo i 5.000 radnih mjesta koja smo otvorili, ali ih još uvijek nismo popunili", saopštio je on.

Kompanija Meta u septembru 2022. godine je imala 87.314 zaposlenih. Kada se ovaj talas otkaza bude završio, ukupno će broj radnika biti smanjen za oko 25% i iznosiće oko 66.000 ljudi.

Meta nije jedina tehnološka kompanija koja deli otkaze proteklih mjeseci. Amazon, Alphabet i Microsoft su takođe potvrdili da će otpustiti hiljade radnika.

Cukerbergova kompanija već tri kvartala ima pad u prihodima, a u poslednjem i oštar pad profita.

"Prošla godina je bila poziv za buđenje. Svjetska ekonomija se izmijenila, pritisci konkurencije porasli, a naš rast se usporio. Sada bi trebalo da se pripremimo za mogućnost da je u pitanju nova ekonomska stvarnost koja će potrajati godinama", rekao je on.