Da li ste ikada želeli da vidite seriju zasnovanu na spoju dve hit igre - The Last of Us i Mario Kart?

Izvor: YouTube / Saturday Night Live / Screenshot

Ukoliko ste ljubitelj uvrnutih spojeva, onda je najnoviji SNL skeč trejler prava stvar za vas. Ova američka humoristička emisija, koja se emituje već više od 47 godina, često poziva aktuelne poznate ličnosti da vode program, a najnoviji voditelj bio je Pedro Paskal, zvezda hit HBO serije The Last of Us.

Nakon monologa koji voditelji tradicionalno izvode na početku emisije, Paskal je za potrebe zabavnog programa snimio nekoliko skečeva u kojima je, između ostalog, glumio pacijenta koji se budi iz kome, majku koja previše brine o svom sinu, učitelja koji ne razume zašto učenici prave TikTok klipove o njemu, ali i Super Marija, popularnog lika iz video igre, u skeč trejleru koji uzima inspiraciju iz serije The Last of Us.

Ukoliko želite da vidite kako izgleda Pedro Paskal u ulozi najpoznatijeg vodoinstalatera iz video igara, ne propustite da pogledate "HBO Mario Kart" skeč trejler:

HBO Mario Kart Izvor: Saturday Night Live

Podsetimo, svojevremeno je u SNL emisiji gostovao i jedan od najbogatijih ljudi na planeti, Ilon Mask, tokom čijeg prikazivanja je vrednost Dogecoin kriptovalute značajno opala.