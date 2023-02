SKYSHOWTIME - ISTAKNUTI SADRŽAJI ZA FEBRUAR!

SkyShowtime na jednom mjestu okuplja svu zabavu najvećih svjetskih studija i pripovjedača. Uz hiljade sati kvalitetne zabave za cijelu porodicu, ovaj servis će biti dom širokog spektra najiščekivanijih svjetskih serija i filmova.

Premijere serija

Funny Woman - Humoristička serija zasnovana na bestseler romanu Nika Hornbija „Funny Girl”, koji govori o misici iz Blekpula, Barbari Parker (Džema Arterton) dok pokušava da uspije u Londonu u jeku raskalašnih 60-ih godina. Ispostavlja se da je Barbarin humor njen najjači adut i ona redefiniše šta znači biti smiješna žena. ekskluzivno dostupno na SkyShowtime platformi od 10. februara. Epizode 1-3 su dostupne od prvog dana, a nove epizode izlaze svake nedjelje.

The Best Man: The Final Chapters - Bazirana na istoimenoj filmskoj franšizi koju je napisao i režirao Malkolm D. Li („Girls Trip”), serija se vraća Harperu, Robin, Džordan, Lensu, Kventinu, Šelbi, Kandes i Marču dok im odnosi evoluiraju, a stare zamjerke isplivavaju na površinu kroz mješavinu nepredvidljivih faza krize i renesanse srednjih godina. Ekskluzivno dostupno na SkyShowtime od 14. februara. Epizode 1-3 su dostupne od prvog dana, a nove epizode izlaze svake nedjelje.

Serije koje se nastavljaju

1923 - Od kandidata za Oskara, Tejlora Šeridana, 1923. je sljedeća faza izvorne priče „Jelouston”, nakon rekordnih rezultata serije „1883.”. Uz kandidata za Oskara, Harisona Forda, i dobitnicu Oskara, Helen Miren, u glavnim ulogama, „1923.” prati novu generaciju porodice Daton i prikazuje rani dvadeseti vijek dok pandemije, istorijske suše, kraj prohibicije i Velika depresija pogađaju planinski zapad i Datone koji ga zovu svojim domom. Nove epizode ekskluzivno su dostupne svake nedjelje.

Mayor of Kingstown - Od Tejlora Šeridana nominovanog za Oskara i Hjua Dilona, „Gradonačelnik Kingstauna” prati porodicu Meklaski, uticajne ljude u Kingstaunu, u Mičigenu, gdje je zatvorska djelatnost jedina uspješna grana privrede. Sa Džeremijem Renerom, nominovanim za Oskara, i dobitnicom Oskara, Dajanom Vist, serija se hvata u koštac sa temama sistemskog rasizma, korupcije i nejednakosti i pruža kristalno jasan uvid u pokušaje da se uvedu red i pravda u grad gdje ne postoje ni jedno ni drugo. Nove epizode ekskluzivno su dostupne svake nedjelje. Nove epizode ekskluzivno su dostupne svake nedjelje.

The Great Game - Korso Mani nekada je imao svijet pod nogama; kao najuspješniji italijanski fudbalski agent, bio je lijep, bogat i istaknut igrač u beskrupuloznoj industriji. Ali kad Korsa natjeraju da prihvati krivicu za finansijski skandal u firmi, odjednom postaje autsajder i primoran je da ponovo gradi svoju karijeru i ugled, a kroz sve to rivali su mu bivša žena Elena i njen otac Dino De Gregorio. Serija „The Great Game” obiluje glamurom i dramom milijarderskih dilova, beskrupuloznim likovima, lokacijama iz snova i napetim pregovorima koji se odvijaju iza kulisa u ovoj uzbudljivoj, ali nemilosrdnoj industriji. Nove epizode ekskluzivno su dostupne svake nedjelje.

Law & Order Season 22 - Od legendarnog izvršnog producenta i kreatora Dika Vulfa, dobitnika nagrade Emmy®, originalni „Red i zakon” vraća se i nastavlja istorijski legat u potpuno novoj sezoni pravovremenih slučajeva inspirisanih najpoznatijim svijetskim vijestima današnjice. Sa novim zvijezdama i omiljenim poznatim likovima, ova kultna drama nagrađena Emmy® nagradom nastavlja sa svojim klasičnim dvodjelnim pristupom prikazivanja priča i policajaca koji istražuju zločin i okružnih advokata koji gone prestupnike. Nove epizode ekskluzivno su dostupne svake nedjelje.

Souls - Emotivna i vizionarska drama u kojoj desetogodišnji Džejkob čudom preživljava automobilsku nesreću, spašavajući sebe i mnoge druge. Nakon nesreće, Džejkob tvrdi da je u prijethodnom životu bio Leo – pilot nestalog aviona, što prouzrokuje bijes u lokalnoj zajednici koja mu ne vjeruje. To pokreće i ovu nevjerovatnu priču o povezanosti tri žene na čije živote je ovaj događaj duboko uticao. Nove epizode ekskluzivno su dostupne svake nedjelje.

Premijere filmova

Jurassic World Dominion - Doba jure svoju epsku završnicu ima u Svijetu iz doba jure: Nadmoć, sljedećoj uzbudljivoj avanturi ove blokbasterske franšize koja je zaradila milijarde u svjetskim bioskopima. Po prvi put Kris Prat i Brajs Dalas Hauard nastupaju zajedno s omiljenim junacima franšize koja se vratila - Laurom Dern, Džefom Goldblumom i Samom Nilom. Četiri godine nakon uništenja Isle Nublar, dinosaurusi dijele planetu s ljudima i prijete da preuzmu prvo mjesto u lancu ishrane. Ekskluzivno dostupno na SkyShowtime od 10. februara.