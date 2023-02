PC gejmeri ipak neće imati priliku da 3. marta zaigraju PC port popularne igre koja je svoju popularnost stekla na PlayStation konzolama.

Izvor: PlayStation

Želeli ste nakon završetka prve sezone hit serije The Last of Us zaigrate Part I, PC port popularne igre sa PlayStation konzola? Imamo loše vesti - Naughy Dog je upravo objavio da je 3. mart, datum kada je ovaj naslov trebao da izađe, precrtan, a da će gejmeri morati da se strpe još tri nedelje, odnosno do 28. marta.

The Last of Us Part I je još jedna igra u nizu koja sa PlayStation konzola pravi skok na računare. Nakon naslova kao što su God of War, Spider-Man, Uncharted i Horizon Zero Dawn, oni koji ne koriste konzole za gejming će konačno dobiti priliku vide kako izgleda igra na kojoj se zasniva HBO hit - ali sa poboljšanom grafikom i dodatnim unapređenjima u odnosu na original iz 2013. godine.

"Ovih dodatnih nekoliko nedelja će nam omogućiti da se postaramo da The Last of Us dosegne vaše i naše standarde", napisao je Naughty Dog na svom Twitter profilu. "Veoma smo uzbuđeni što donosimo The Last of Us Part I na novu platformu, dopiremo do novih igrača i povratnika nezaboravnom pričom o preživljavanju Džoela i Eli, i nadamo se da ćete nastaviti da se radujete njegovom izlasku za PC 28. marta".

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team:pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog)February 3, 2023

Zbog ovog odlaganja, datum izdavanja igre će se sada desiti dve nedelje nakon finalne epizode prve sezone HBO serije, koja je zakazana za 12. mart. Zahvaljujući velikom interesovanju i odličnim brojkama, HBO je već naručio drugu sezonu.