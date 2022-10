Poljski studio je objavio da radi na rimejku prve igre The Witcher trilogije iz 2007. godine.

Izvor: CD Project RED

The Witcher franšiza se vraća svojim korenima. CD Projekt Red je objavio da će jedna od novih igara, pored nove trilogije, biti rimejk prve igre iz 2007. godine. Nazvan kodnim imenom Canis Majoris, The Witcher rimejk se razvija pomoću Unreal Engine 5.

"The Witcher je mesto gde je sve počelo za nas, za CD Projekt Red", rekao je Adam Badovski, šef studija, u najavi. "To je bila prva igra koju smo napravi, a to je za nas bio ogroman momenat. Vraćanje na to mesto i ponovno pravljenje igre sada deluje kao velika stvar, ako ne i veća".

The Witcher rimejk će razvijati studio Fool's Theory uz pomoć veterana koji su radili na originalno igri i uz nadzor CD Projekt Red studija.

Canis Majoris se početkom meseca spominjao u planovima studija za buduće igre, kada je CD Projekt Red objavio da radi na ekspanziji za Cyberpunk 2077, kao i na nastavku, ali i na novoj trilogiji The Witcher igara. Osim toga, developer je takođe najavio da radi na potpuno novoj igri, o kojoj se, osim kodnog imena Project Hadar, ne zna ništa.

The Witcher franšiza postoji od 2007. godine i otada je stekla veliku popularnost među igračima, iako je treće izdanje igre - Wild Hunt - naslov u kojem se većina gejmera prvi put upoznala sa Geraltom. Upravo zbog toga ne sumnjamo da će mnoge obradovati vest o rimejku, jer će uskoro moći da vide kako je počela avantura popularnog vešca.