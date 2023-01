Zadovoljan rezultatima svoje nove serije The Last of Us, HBO je tvorcima poručio da počnu rad na drugoj sezoni.

Kompanija HBO je najavila da će The Last of Us, nova serija koja je pobrala simpatije publike i kritičara, dobiti svoj nastavak, odnosno da ćemo imati priliku da gledamo drugu sezonu.

Iako je HBO ove vesti objavio nakon samo dve epizode putem svog Twitter profila, ne može se reći da je ikoga iznenadio, pogotovo nakon objavljenih brojki gledanosti. Naime, The Last of Us je prvog dana pogledalo 4,7 miliona ljudi, što znači da je nova serija imala treću najgledaniju premijeru u HBO istoriji, odmah iza Boardwalk Empire (4,81 milion), ali i ne tako blizu serije House of the Dragon (9,9 miliona).

The journey continues.#TheLastOfUswill return for another season on@HBOMax.pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO)January 27, 2023

Ipak, zahvaljujući recenzijama kritičara i pozitivnim utiscima publike, prvu epizodu je do danas pogledalo više od 20 miliona gledalaca, a druga je doživela najveći skok gledanosti u HBO istoriji (22%), jer se istog dana kada je objavljena uključilo 5,7 miliona ljudi.

Naravno, ne treba zaboraviti ni ogromnu bazu fanova originalne video igre, koju smo prvi put videli na PlayStation 3 konzolama, pa zatim u Remastered verziji na PS4, ali i kao rimejk za PlayStation 5, koji će se 3. marta takođe pojaviti i na računarima.

