Nerijetko vam se dešava da aplikacije "krešuju"? Niste jedini, a čak postoji lista najgorih aplikacija kada je stabilnost u pitanju.

U nekom idealnom svijetu, aplikacije na našim telefonima bi bile izuzetno stabilne i radile bez grešaka. Nažalost, to nije svijet u kojem živimo, pa se nerijetko dešava da se mnoge jednostavne ugase i vrate nas na početni ekran, odnosno, kako se to narodski kaže - da "krešuju". Prema istraživanju koje je sproveo Uswitch, najnestabilnije aplikacije su upravo one koje koristi najveći broj ljudi, poput Facebook-a i Tinder-a.