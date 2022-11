House of the Dragon je odlična serija - pitanje je samo da li je HBO uspeo da ponovo zainteresuje gledaoce.

Prethodna dva meseca su nam donela možda i dve najisčekivanije serije ove godine - The Lord of the Rings: The Rings of Power i House of the Dragon. Recenziju serije smeštene u Tolkinov univerzum smo objavili prošle nedelje, a sada je došlo vreme na Kuću zmaja.