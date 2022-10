Prva sezona je završena, a utisci su sabrani. Pročitajte naše mišljenje o najskupljoj seriji u istoriji.

Izvor: Amazon

Nismo sigurni da li je i kod vas ista situacija, ali što smo stariji, to je redovno praćenje serija postalo sve veća obaveza. Čak i kada pokušamo sebe da nateramo da pogledamo nešto novo, obično to radimo na kraju dana, umorni i uz odsustvo pune pažnje. Zato se nadamo da nam nećete previše zameriti što smo malo zakasnili sa ovom recenzijom prve sezone Amazon-ove serije The Lord of the Rings: The Rings of Power, ali da smo to učinili prošlog vikenda, ovaj tekst bi bio znatno drugačiji. Zašto? Zato što su nam lepe i šarene slike skretale fokus sa suštine serije, ali o tome više u nastavku.

Kao veliki fanovi Tolkinovog univerzuma, zaista smo pokušali da damo šansu ovoj seriji i ignorišemo ocene publike koje su se još od prve epizode drastično razlikovale od ocena kritičara - jednostavno nam je bilo drago da se vraćamo u Srednju zemlju i nismo želeli da nam iko to iskustvo pokvari.

Možda zvuči naivno, ali kada smo čuli da će Amazon snimati seriju zasnovanu na Gospodaru prstenova, zaista smo se nadali nečemu veličanstvenom, pogotovo jer smo bili zahvalni što je Prime Video platforma spasila seriju The Expanse i donela nam naslove kao što su The Boys i The Man in the High Castle. Ovu nadu je samo podgrevala činjenica da će kompanija uložiti ogroman novac i učiniti produkciju ove serije najskupljom u istoriji.

Dakle, kako smo videli prvu sezonu serije Prstenovi moći? Da li je uspela kao veran prikaz Tolkinovog univerzuma? Da li se generalno može smatrati uspehom? Pročitajte u nastavku.