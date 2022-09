I dok se cio svijet zabavljao eksperimentalnim razbijanjem NASA-ine rakete u asteroid Zemlju je pogodila još jedna snažna solarna oluja.

Izvor: SmartLife / YouTube / NASA video / Printscreen

Vijesti o solarnim olujama privlače sve više pažnje, a mnogi ljudi tvrde da mogu da osjete po svom ponašanju da se nešto promijenilo.

S tim u vezi trebalo bi da znate da je našu planetu kasno tokom 26. septembra pogodila još jedna masivna solarna oluja, koja je ovog puta došla iz nepoznatog izvora.

Američka NOAA (U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration) obavijestila je javnost da je solarna oluja pogodila zemlju oko ponoći po našem vremenu i da je jačina oluje bila 4. geomagnetnog K indeksa. Tokom prelaska na 27. septembar u prvih nekoliko časova geomagnetna oluja dostigla je K7 nivo da bi izvršila srednje jak uticaj na magnetno polje naše planete.

Tokom trajanja oluje, prema objavi različitih američkih medija, došlo je do povremenih problema sa korišćenjem GPS tehnologije, poremećaja rada nekih od satelita, kao i problema za orijentaciju kompasom i drugom opremom.

K indeks predstavlja jačinu geomagnetnih oluja i što je broj K indeksa veći to je i veći uticaj solarnih oluja na magnetno polje zemlje, što prouzrokuje probleme sa satelitskom komunikacijom, radio komunikacijom, prekid različitih tipova signala i druge probleme za GPS sisteme i sisteme pozicioniranja i orijentacije.

Obično je jačina oluja koje pogađaju našu planetu oko četvorke, ali one mogu vrlo rijetko ići i do devetog indeksa, a ova o kojoj sad govorimo je dostigla sedmi. Prema pisanju pomenutih američkih istraživačkih tijela, ova oluja bila je aktivna po našem vremenu do 11 časova, nakon čega je naglo oslabila.

Ako ste kojim slučajem danas bili dezorijentisani, neki od uređaja vam nije radio kako treba ili ste se jednostavno osjećali neobično - možda nije do ove kiše i promjene vremena, nego je možda do geomagnetne oluje :) Ko zna?! …