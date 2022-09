Novajlija se spremio za trku izdržljivosti, ali ne za sprint, što je dobra odluka.

Od 26. septembra vivo X80 Lite se pridružuje flagship telefonu vivo X80 Pro u Srbiji i na taj način označava povratak Lite serije kod nas, jedne od serija telefona koju naši ljudi oduvijek vole.

Neko vrijeme nijedan proizvođač nije imao Lite model, što je vivo opazio i pravovremeno reagovao - ako odmah kupite ili poručite vivo X80 Lite dobićete vivo TWS Air Bluetooth slušalice i treću godinu garancije na poklon, po cijeni od 54.999 RSD tj. oko 467 eura (preorder traje do 9. oktobra ili dok traju zalihe poklona i telefona predviđenih za akciju).

Vivo X80 Lite predstavljen je na poseban način u Srbiji, njegovo zaštitno lice je mlada umijetnica Angelina, a telefon smo imali priliku da isprobamo još pre same premijere, ali nedovoljno dugo da napišemo pravi test, pa ćemo vam ga predstaviti kroz prve utiske, koji su možda i najvažniji za jedan relativno nov brend i telefon od kojeg se baš mnogo očekuje.

Novi vivo telefon biće u prodaji kod svih domaćih operatora, kao i u slobodnoj prodaji, i to u crnoj boji sa mat završnicom na kojoj ne ostaju otisci prstiju, kao i u zlatnožutoj boji, koji se pod uticajem ultraljubičaste svjetlosti tj. zraka (Sunca na primer) mijenja u modronarandžastu i prelive crvene boje. Svojim izgledom i funkcijama ovaj telefon nameće se mlađoj publici, a dizajn je mješavina starog i modernog. Kad kažemo starog mislimo na staru verziju notch-a u kapljici, koji jeste neobično rješenje, ali to je i jedina zamjerka koju u ovom dijelu testa imamo.

Izrada telefona je veoma dobra. Kvalitetno je sklopljen, ne uvija se pod pritiskom, ne škripi, nema krckanja niti uleganja poklopca pozadi, a težina je odlično izbalansirana i vivo X80 Lite neće "leteti" iz ruku. Ekran je zaštićen folijom sa kojom telefon dolazi iz fabrike, a u paketu se nalaze brzi punjač, kao i zaštitna silikonska providna maska za bezbednije korišćenje, a bez skrivanja dizajna telefona. Novi vivo telefon je tanak samo 7,79 milimetara i težak svega 186 grama.

Kućište je ravnih, odsečenih ivica, sa velikim ostrvom za kameru u koje su smeštena tri sočiva, a na kućištu su samo dva tastera - Volume i On/Off. Ekran dijagonale 6,44 inča ima nešto veće ivice, ali ćete ih brzo zaboraviti kad doživite njegov kvalitet! AMOLED panel je milina za gledanje, ima brzinu osvežavanja od 90 herca i prikazuje sliku u 1.080 x 2.404 piksela sa HDR10+ podrškom i maksimalnim osvetljenjem od čak 1.300 nita. Odnos stranica je 20:9, gustina piksela je oko 410 i ekran je sjajan za gledanje omiljenih streaming serija i filmova.

Pogledajte telefon vivo X80 Lite uživo:

Prednja kamera ima rezoluciju od 50 megapiksela i autofokus, praćenje lica i očiju, kao i poseban režim za portrete i širokougaonu fotografiju. Omogućeno je snimanje videa u nekoliko rezolucija i fps-a, kao i korišćenje kamere za identifikaciju korisnika i otključavanje telefona (pored toga su na raspolaganju i otisak prsta u ekranu, kao i PIN kodovi, kao i uvek). Noćni režim pravi odlične portrete slike noću, čak i sa više lica, a DevCheck aplikacija kaže da je apertura f/2,0 i da postoji spajanje susednih piksela u jedan veliki, i to četiri komada.

Na poleđini su tri kamere. Dvije su sasvim standardne - širokougaona rezolucije osam megapiksela uz optiku f/2,2 i pomoćna za proračun kadra i boke portrete rezolucije dva megapiksela sa optikom f/2,4. Glavna kamera je posebna priča. Optika je f/1,8 sa združivanjem piksela četiri u jedan za maksimalnu rezoluciju od 16 megapiksela, ali je rezolucija same kamere maksimalno 64 megapiksela, podržana je OIS stabilizacija, PDAF, kao i 4K video snimanje u do 30 fps (4K video pravi i prednja kamera uz praćenje očiju i lica koje se snima). Kamera ima unapređen Noćni režim i portrete, a na raspolaganju je i Led blic za bistrije slike i video snimke noću.

Pogledajte kakve slike pravi kamera vivo X80 Lite:

Baterija kapaciteta 4.500 mAh (litijum-polimer) puni se snagom od 44 vata i telefon je za pola sata spreman za rad sa baterijom napunjenom preko 61%. Podešavanjem osvežavanja ekrana, kao i dužinom trajanja osvetljenja i optimizacijom punjenja produžava se značajno autonomija, a tu je i Asistent za igre, koji omogućava druže trajanje baterije prilikom igranja i smanjenje toplote telefona.

Vivo X80 Lite ima 8 GB RAM i mogućnost softverskog proširenja za još 8 GB što mu omogućava da bez problema "gura" do 27 istovremeno otvorenih aplikacija, a interno skladište je 256 GB u svim modelima. Jedna SIM kartica i jedna microSD kartica kapaciteta do jednog terabajta ili Dual SIM su odluka svakog od korisnika, a telefon dolazi sa Android 12 operativnim sistemom i Funtouch OS korisničkim okruženjem. Kompanija je obećala makar dvije velike OS nadogradnje i tri godine ažuriranja Google zakrpa i drugih softverskih dodataka, a da je vivo ozbiljan uvjerili smo se i sami tokom inicijalnog testa kad nam je stigla zakrpa za septembar.

Pogledajte sada i kako izgleda meni vivo X80 Lite telefona:

Telefon se može koristiti i za NFC plaćanje i tagovanje tj. prijavljivanje na različite servise, ima dual-band Wi-Fi, kao i GPS sa BEIDOU, GLONASS, GALILEO i QZSS podrškom, uz Bluetooth v5,2 i USB Type-C sa adapterom za 3,5 mm slušalice. Naravno, to vam neće biti ni potrebno, jer ako požurite i do 9. oktobra kupite vivo X80 Lite u slobodnoj prodaji ili kod operatora dobijate vivo TWS Air bežične Bluetooth slušalice.

Nakon desetak dana korišćenja vivo X80 Lite ostavlja veoma dobar utisak.

Osim toga što nam nedostaju stereo zvučnici za kvalitetnije uživanje u gledanju filmova sve je tu i sve radi odlično. Stariji dizajn selfi kamere možemo da oprostimo, jer je to očigledno bilo neophodno, a prednja kamera zaista pravi dobre slike u svim uslovima. Glavna kamera je veoma dobra, telefon radi brzo i bez zastoja, igre idu lepo, a dizajn je svež i vivo X80 Lite izgleda kao da je flagship, iako naravno on to nije.

Mnogo više detalja o vivo X80 Lite saznaćete u testu koji slijedi, a do tada ćemo vam reći da telefon ima i IP54 zaštitu od prskanja vodom, kao i Hi-Res zvuk tokom reprodukcije preko slušalica sa žicom i Bluetooth vezom.

Pogledajte video i javite šta mislite o ovom telefonu?