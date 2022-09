22, September, 2022, Belgrade - The latest iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max phone models have arrived in Serbia, and on this occasion, a special event was organized in the iSTYLE store at midnight, where Seka Aleksic was a guest. Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 22, septembar, 2022, Belgrade - Najnoviji iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modeli telefona su stigli u Srbiju i tim povodom je u iSTYLE radnji u ponoc organizovan specijalni dogadjaj na kome je gost bila Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

22, September, 2022, Belgrade - The latest iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max phone models have arrived in Serbia, and on this occasion, a special event was organized in the iSTYLE store at midnight, where Seka Aleksic was a guest. Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 22, septembar, 2022, Belgrade - Najnoviji iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modeli telefona su stigli u Srbiju i tim povodom je u iSTYLE radnji u ponoc organizovan specijalni dogadjaj na kome je gost bila Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

22, September, 2022, Belgrade - The latest iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max phone models have arrived in Serbia, and on this occasion, a special event was organized in the iSTYLE store at midnight, where Seka Aleksic was a guest. Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 22, septembar, 2022, Belgrade - Najnoviji iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modeli telefona su stigli u Srbiju i tim povodom je u iSTYLE radnji u ponoc organizovan specijalni dogadjaj na kome je gost bila Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

22, September, 2022, Belgrade - The latest iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max phone models have arrived in Serbia, and on this occasion, a special event was organized in the iSTYLE store at midnight, where Seka Aleksic was a guest. Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 22, septembar, 2022, Belgrade - Najnoviji iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modeli telefona su stigli u Srbiju i tim povodom je u iSTYLE radnji u ponoc organizovan specijalni dogadjaj na kome je gost bila Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

22, September, 2022, Belgrade - The latest iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max phone models have arrived in Serbia, and on this occasion, a special event was organized in the iSTYLE store at midnight, where Seka Aleksic was a guest. Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 22, septembar, 2022, Belgrade - Najnoviji iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modeli telefona su stigli u Srbiju i tim povodom je u iSTYLE radnji u ponoc organizovan specijalni dogadjaj na kome je gost bila Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

22, September, 2022, Belgrade - The latest iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max phone models have arrived in Serbia, and on this occasion, a special event was organized in the iSTYLE store at midnight, where Seka Aleksic was a guest. Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 22, septembar, 2022, Belgrade - Najnoviji iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modeli telefona su stigli u Srbiju i tim povodom je u iSTYLE radnji u ponoc organizovan specijalni dogadjaj na kome je gost bila Seka Aleksic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages