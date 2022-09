Podrhtavanje kamere i čudni zvukovi koje ona pravi idu na Apple račun!

Izvor: Apple

Apple je priznao da problem postoji i svjesni su da sa kamerama mobilnih telefona iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max nešto nije u redu.

Problem sa podrhtavanjem kadra, uzastopnim stabilizovanjem sočiva na glavnoj kameri, kao i čudni zvukovi koje kamera tad pravi biće rješeni do kraja septembra jednom od novih zakrpa, objavila je američka kompanija za The Verge.

Ovo je i odgovor svima koji su komentarisali prvobitnu vijest i pitali se da li je problem uopšte do kompanije Apple ili do TikTok, Instagram i Snapchat aplikacija prilikom čijeg korišćenja se javljao - do Apple kompanije je.

Iako su popularni jutjuberi nakon otkrivanja problema objasnili da sumnjaju da je ovo podrhtavanje kamere i uzastopno aktiviranje motora za OIS uticalo i hardverski na kameru tj. kvarilo je fizički, Apple se time nije bavio. Apple nije otkrio ni tačno šta izaziva problem, ali će on biti popravljen nakon 26. septembra novim patch-om, koji će biti verzije 16.0.X, pošto je tokom ove nedelje već objavljena zakrpa 16.0.1 koja se isto tiče kamere.

iPhone 14 serija će vrlo brzo biti u prodaji i kod nas, a do tada će Apple taman stići da obezbjedi ovaj update, koji će nadamo se rješiti sve probleme o kojima smo pisali gore.

