Prva epizoda Kuće zmaja je nezapamćen uspeh, čak toliki da je serija srušila servere streaming servisa!

Izvor: HBO

Iako su pirati pokušali da pokvare premijeru House of the Dragon prve epizode, koja je od 22. avgusta dostupna i svim pretplatnicima, HBO Max beleži rekorde.

Serija je toliko popularna i toliko ljudi je želelo da pogleda njenu uvodnu epizodu da je HBO Max streaming platforma pala na određeno vreme, jer nije uspela da izađe u susret svim gledaocima odjednom.

"House of the Dragon je izuzetan uspeh i uspešno su je gledali milioni HBO Max pretplatnika prethodne večeri. Znamo da mali broj pretplatnika pokušava da pogleda seriju i radi se uglavnom o Fire TV usluzi, ali činimo sve da i oni što pre dobiju mogućnost da pogledaju prvu epizodu serije", rekli su u pisanoj izjavi iz HBO kompanije za The Verge.

House of the Dragon nastavlja uspešan niz premijera kakve su Tenet, Wonder Woman, The Matrix, Westworld ili sama serija Game of Thrones čija je prethodnica Kuća Zmaja, ali HBO još uvek nije objavio koliko ljudi ju je pogledalo niti koliko novih pretplatnika je došlo na HBO Max zbog serije koja će se emitovati jednom nedeljno premijerno u narednih 10 nedelja.

Problemi nisu registrovani kod nas i prva epizoda je dostupna za striming svima SmartLife

Za razliku od Netflix sistema HBO Max korisnicima u Srbiji i širom sveta nudi mogućnost da gledaju sadržaj titlovan na njihov, lokalni službeni jezik (dakle u Srbiji na srpskom), ali i u maksimalnoj rezoluciji dostupnoj za njihov uređaj. HBO Max je House of the Dragon pustio do 4K rezolucije, sa Dolby Atmos i Dolby Vision unapređenjima slike i zvuka i kvalitet prikaza ograničen je isključivo korisničkim internet protokom i mogućnostima uređaja na kojem gleda seriju. Isto je i sa Game of Thrones serijalom, koji je od avgusta dostupan u pomenutim tehnologijama i najvišoj rezoluciji.

Na Twitter, Reddit i drugim društvenim mrežama i dalje se mogu pronaći žalbe korisnika Fire TV (Amazon Fire TV platforma), ali i drugih da ne mogu da pristupe novoj epizodi Kuće zmaja, omogućeno im je da pogledaju samo trejler tj. najavu serije, ali HBO Max uverava sve da će ti problemi uskoro biti ili su već rešeni.

Kakve god da probleme imaju korisnici HBO Max će svakako dobiti novu aplikaciju, a platforma je već unapređena, pa se na učitavanje čeka mnogo manje, a sadržaji se prikazuju bez problema, kakvi su bili ranije.

Pogledajte šta Džordž R. R. Martin ima da kaže o tome šta je to što House of the Dragon i njene likove čini drugačijim od bilo koje epske fantazije kojom smo zatrpani danas:

Prva epizoda je dostupna

Prvu epizodu već imate priliku da pogledate, ocenjena je preko devet na IMDB sajtu, a pogledajte i šta nas sve čeka u narednih 10 nedelja na HBO Max u House of the Dragon seriji već sad na HBO Max platformi!

