Targarijeni vole dve stvari: Izbeljenu kosu i zmajeve, definitivno!

Izvor: HBO Max

HBO Max užurbano privodi poslednje pripreme kraju za svoju najveću seriju sezone - House of the Dragon, koju ćemo u prvoj sezoni gledati već od 21. avgusta.

Totalni haos koji je izazvao novi trejler serije na YouTube kanalu, a koji je već pogledan preko 10 milion puta za dva dana, primorao je, verujemo da je tako, i Amazon Prime Video streaming servis da odmah objavi i prvi pravi trejler za seriju The Lord of the Rings: The Rings of Power, koja nam stiže samo par dana kasnije - 2. septembra.

Game of Thrones prethodnica je tako dobila svoj najduži video do sada u kojem ima mnogo više likova, više dijaloga, napetosti i konačno - ZMAJEVA na sve strane!

Ova serija pokušaće da nam ispriča priču o uzdizanju i padu kuće Targarijen i svega onoga što je dovelo do toga da upoznamo Deneris u Game of Thrones spektaklu takvu kakva jeste.

House of the Dragon bazirana je na knjizi Džordža R. R. Martina Fire and Blood i prati razvoj i događaje vezane za porodicu Targarijen.

Za sada znamo da će se u seriji o Targarijenima pojaviti Padi Konsidin kao kralj Viseris Targarijen, Met Smit kao princ Demon Targarjen, Ema Darsi kao princeza Renira Targarjen, Olivija Kuk kao Alisent Hajtauer, Ris Ifans kao Oto Hajtauer, Stiv Tuson kao lord Korlis Velarijon i Ive Best kao princeza Renis Targarijen, Mili Alkok kao mlada Renira i Emili Keri kao mlada Alisent, Fabijen Frankel kao ser Kriston Kol, kao i Sonoja Mizuno kao Misarija.

Pogledajte pre videa iznad i jedine zvanične slike serije koje su do sada objavljene, a kojih nema puno, a HBO Max je prilično škrt i što se ostalih detalja tiče.

Moraćemo da se strpimo samo još malo, 21. avgust će brzo, samo ove vrućine da prebrodimo… ;)