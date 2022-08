Nakon azijske premijere vreme je da upoznamo i globalnu verziju POCO M4 5G telefona.

O POCO M4 5G telefonu već smo pisali i ta vest je s izazvala veliku pažnju, jer se radi o telefonu koji za malo para pruža dosta toga, uključujući 5G vezu.

S obzirom na to da je POCO M4 5G doživeo globalni debi i da je lokalna POCO kancelarija vrlo aktivna nema razloga da sumnjamo da će se i ovaj model naći na tržištu Srbije i regiona pre ili kasnije, a idealno pred praznične kupovine.

A POCO M4 5G dolazi u ovaj region sa izmenjenim karakteristikama u odnosu na svog azijskog blizanca i to u jednom od najvažnijih odeljenja - kamerama.

Zapravo, radi se o kamerama koje su dobile nižu rezoluciju, ali očigledno poboljšanu obradu slike, pa je krajnji rezultat tehnički manje savršena kamera koja pravi bolje slike i snima bolji video, što je za korisnike mnogo važnije i što još jednom dokazuje da rezolucija kamere nije ništa do marketinška šminka, ako je ne prati dobar softver, algoritam obrade i post produkcija.

Prema onome što je rečeno u GSMArena testu i još nekim testovima koji su objavljeni baš u vreme globalne premijere - kamere prevazilaze budžetsku kategoriju. "Rezultati su prilično dobri za budžetsku klasu. Boje su uglavnom verodostojne, a kontrast i dinamički opseg su za svaku pohvalu". Isto važi i za prednju kameru, koja pravi solidne selfije.

A sad i da kažemo da je kamera spreda 5 MP sa f/2,2 optikom i nalazi se u kapljičnom notch-u. Pozadi je glavna kamera rezolucije 13 megapiksela sa PDAF sistemom, optikom kao i selfi kamera, ali sa pikselom veličine jednog mikrona i Noćnim režimom fotografisanja. Uz nju je još samo kamera za proračun kadra i portrete, čija je apertura f/2,4 i rezolucija dva megapiksela. Ova kamera solidno radi svoj posao i očigledno je da je POCO iskoristio maksimalno da pojača primarnu poleđinsku kameru.

Video se snima samo do Full HD rezolucije sa do 30 fps i kvalitet je pristojan, ali od telefona kojem je preporučena EU cena 219 evra za model sa 4 GB RAM i 249 evra za model sa 6 GB RAM. Zanimljivo je da je RAM LPDDR4x, a 64 ili 128 GB memorije UFS 2,2 tipa, dakle POCO nije birao najjeftinije komponente. Dobra stvar je i to da će obe verzije imati dodatnih 2 GB koja će od interne memorije moći da se pozajme za RAM, a čipset, kao što i ime telefona kaže, podržava 5G - Dimensity 700 - uz koji će korisnicima doći i Android 12 sa MIUI 13 korisničkim okruženjem.

Ekran ima 6,58 inča (16,71 centimetar) dijagonalu i radi na 90 Hz uz Full HD+ rezoluciju (TFT LCD i Gorilla Glass 3 zaštita). Dobro je što ekran podržava adaptivno osvežavanje ekrana, i to u 30 Hz, 60 Hz ili maksimalnih 90 Hz u zavisnosti od toga šta se nalazi na njemu, ali testovi kažu da je maksimalna jačina osvetljenja trebalo da bude veća.

Dizajn telefona je reljefast, a POCO ga zove Hypnotic Swirl Design, uz tri boje kućišta - žutu, plavu i crnu sa velikim panelom u kojem se nalaze primarne kamere. Baterija kapaciteta 5.000 mAh puni se do 18 vati jačinom, a u paketu s telefonom dolazi punjač jačine 22,5 vata. Takođe, POCO M4 5G može da puni druge uređaje jačinom do 5 W preko USB on the Go opcije. Na telefonu su još i USB Type-C 2.0 priključak, GPS sistem, 3,5 mm audio džek, bočno postavljen skener otiska prsta, Hi-Res zvuk, a telefon ima IP52 sertifikat zaštite, Infrared i Dual SIM podršku. Ah, da, tu je i FM radio.

Šta vi mislite o POCO M4 5G?