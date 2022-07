Korisnici su bili vrlo vokalni u izražavanju svog nezadovoljstva novim izgledom platforme i smerom u kom se Instagram kreće.

Izvor: Instagram, YouTube / CBS Mornings / Screenshot

Ove nedelje, Instagram je trpeo lavinu negativnih komentara svojih korisnika koji su zahtevali da platforma obrne svoj kurs o nedavnim promenama. Povratne informacije su bile toliko intenzivne da je šef platforme, Adam Moseri, morao da da javnu izjavu kako bi se pozabavio negodovanjem i objasnio zašto se promene dešavaju. Sada izgleda da je Instagram konačno popustio pod pritiskom.

Instagram je izjavio da će izvršiti promene u narednim nedeljama, uklanjajući fotografije i video zapise preko celog ekrana iz aplikacije. Instagram će takođe smanjiti broj preporuka koje se prosleđuju svojim korisnicima. Iako su korisnici aplikacije gledali više video sadržaja pre ažuriranja izgleda feed-a, interni podaci su pokazali da ljudi nisu dobro primili novi dizajn.

Tokom razgovora o zaradi ove nedelje, izvršni direktor kompanije Meta, Mark Cukerberg, je rekao da preporučene objave na platformi Instagram trenutno kreću oko 15%. Takođe je sugerisao da će se preporuke na platformi udvostručiti do kraja 2023. godine, što je mnogima zvučalo kao da će Instagram postati duplo gori.

"Kada otkrijete nešto u svom polju što ranije niste pratili, trebalo bi da postoji visoka letvica - trebalo bi da to bude sjajno. Trebalo bi da budete oduševljeni kada to vidite. Mislim da se to trenutno ne dešava dovoljno. Zato mislim da moramo da napravimo korak unazad, u smislu procenta feed-a koji čine preporuke, da postanemo bolji u rangiranju i preporukama, a onda - ako i kada to uradimo - možemo ponovo početi da rastemo", izjavio je Adam Moseri.

Iako je ovaj zaokret dobrodošao, Moseri je pojasnio da promene neće biti trajne, što bi moglo da znači da Cukerbergova vizija budućnosti i dalje postoji. Instagram će morati da nastavi da se kreće napred i da na neki način pravi promene dok pokušava da se bori protiv konkurenata kao što je TikTok.

U budućnosti, Instagram če imati neka duboka pitanja na koja će morati da odgovori ako želi da poveća svoju korisničku bazu. Iako je pozajmio mnoge ideje iz drugih aplikacija, jasno je da neke nisu ono što korisnici traže.