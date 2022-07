Počinju Faza 5 i Faza 6 Marvel univerzuma i obe će se prikazivati isključivo na Disney+ platformi.

Borba za korisnike streaming platformi je bespoštedna, a Disney+ je upravo snažno prodrmao konkurenciju najavom gomile Marvel hitova, koji će u naredne dve, tri godine naći svoje mesto isključivo tu.

U trenutku kad je Netflix objavio da je izgubio milion korisnika ovo je najbolji zalog za budućnost koji je Disney+ mogao da položi, i to kad konkurentski Amazon Pirme i HBO Max najavljuju svoje najveće hitove ove sezone.

Marvel, koji osim Spider-Man franšize na Disney+ platformi (zahvaljujući Sony kompaniji) okuplja sve svoje filmove, serije i dokumentarce o njihovom pravljenju, tokom San Diego Comic-Con događaja najavio je završetak Faze 4 i otpočinjanje Faze 5 i ubrzo zatim Faze 6, koje se protežu najmanje do 2025. godine.

Nažalost, nismo dobili video svakog najavljenog filma i serije, ali imamo slike logotipa svih njih, što je uobičajena praksa prilikom ovako razvučene najave svega što sledi. Filmovi koji će zatvoriti fazu četiri su Ant-Man & The Wasp: Quantumania, koji siže u februaru 2023. i Black Panther: Wakanda Forever, koji ćemo gledati u novembru ove godine.

Multiverse Saga nastavlja se Fazom 5 u kojoj će biti: Secret Invasion serija od proleća 2023, Guardians of the Galaxy Vol. 3 od maja sledeće godine, The MarvelS, Echo, Loki Season 2 serije, sve tokom 2023. godine, kada ćemo gledati i Ironheart na Disney+. Na zimu iste godine nam stiže Disney+ serija Agatha: Coven of Chaos.

Za 2024. godinu planira se konačno i nastavak Captain America: New World Order film, i to u maju, a serija Daredevil: Born Again sa originalnim glavnim glumcima vraća se nešto pre pomenutog filma. Premijera filma Thunderbolts planirana je za jul 2024. godine i to je to što za sada imamo od Marvel sadržaja za pomenutu godinu.

Šuška se da bi do novembra 2024. mogli da vidimo The Eternals 2 ili kako će se već zvati nastavak prvog blokbaster hita Marvel-a posle korone (koji je premijeru imao u ne baš srećno vreme, očigledno), ali jedan od problema je zauzetost "Džona Snežnog", koji bi u to vreme, opet navodno, trebalo da snima nastavak Game of Thrones priča iza Zida, nakon kraja originalne serije.

Marvel Multiverse Saga nastavlja se krajem 2024. godine novim Fantastic Four filmom, a potom i Avengers: The Kang Dynasty u maju 2025. i epskim zatvaranjem Marvel Multiverse Saga epohe Avengers: Secret Wars filmom u novembru iste godine.

Ono što nam je najbliže svakako je She-Hulk Disney+ serija koja će početi da se prikazuje na ovoj platformi od avgusta ove godine, serija za koju imamo i video najavu.

Trenutno je u bioskopima novi Thor film.

Uživajte i javite šta vi očekujete od svega ovoga?