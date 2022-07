Samo gejmeri sa najjačim konfiguracijama moći će da teraju Marvel's Spider-Man Remastered u fulu, što bi se reklo…

Izvor: Sony

Kompanija Sony Studios i Insomniac Games konačno su sa nama, tek dve, tri nedelje pred premijeru, podelili sistemsku zahtevnost PC izdanja jedne od najjačih PlayStation igara.

Marvel's Spider-Man Remastered stiže na police digitalnih prodavnica 12. avgusta po ceni od 59,99 evra tj. dolara, u zavisnosti od regiona i valute u kojoj kupujete, a sudeći po PC zahtevnosti na maksimumu detalja i grafike moći će da igraju samo odabrani među nama.

Insomniac Games je objasnio da je cilj studija igrom Spider-Man Remastered na PC-ju bio da stvore "vizuelno primamljivu prezentaciju" sa opsežnom konfiguracijom dostupnom onima sa različitim hardverom i rekli bismo da su u tome uspeli, jer su ponudili čak pet sistemskih konfiguracija na kojima je moguće igrati igru.

Na PC-ju, igra sadrži ray-tracing refleksije sa različitim nivoima kvaliteta, od kojih je jedan novi, kvalitetniji režim ray-tracinga koji nudi još više detalja u gradu.

Takođe, igra podržava Nvidia DLSS i Nvidia DLAA, od kojih je poslednji režim anti-aliasing zasnovan na AI za GeForce RTX igrače.

Vidi opis Objavljena PC Zahtevnost za Marvel's Spider-Man Remastered igru - ko ima 32 GB RAM?! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube / Marvel Entertainment / Screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Pored grafičkih karakteristika računara, postoji više perifernih uređaja i opcija prilagođavanja. Možete da koristite PlayStation DualSense bežični kontroler, miš i tastaturu i Steam ulaz, objavio je Play! Zine. Dostupno je mnogo opcija za remapiranje, a igra će ponuditi više funkcija pristupačnosti. Takođe će podržati dostignuća i čuvanja u oblaku na Steam-u i Epic Games Store-u.

Ako nemate računar više klase, ne brinite: sve vrste opreme će moći da igraju igru sa stilom. Na prvoj slici detaljno pročitajte minimalne i preporučene specifikacije i specifikacije za različite grafičke unapred podešene nivoe i ne zaboravite da imate malo vremena za unapređenje mašina, jer Marvel's Spider-Man Remastered dolazi pred sve nas već 12. avgusta.

Pojačavanje konfiguracije odlično će vam doći i za jednako dobre igre God of War i Horizon Zero Dawn Complete Edition, koje su pre ove stigle na PC.

Počele su da cure i slike i video prilozi za PC remaster igre The Last of Us…

Dakle, dobro će biti imati spreman PC na vreme ;)