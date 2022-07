Novo istraživanje predviđa da će se dominacije kompanije Tesla zaustaviti u naredne 4 godine.

Izvor: Tesla

Tržišni udio električnih automobila kompanije Tesla bi mogao da padne sa današnjih 70% na samo 11% do 2025. godine, usled jačanja konkurencije, tvrdi najnovije izdanje godišnje studije Car Wars koje je sprovela Bank of America Merril Lynch.

Prema autoru novog istraživanja Džonu Marfiju, višem analitičaru za automobile u Bank of America Merrill Lynch, dva giganta, Ford i General Motors, će prestići kompaniju Ilona Maska do sredine decenije, kada će svaki imati otprilike 15% tržišnog udjela. To je povećanje od oko 10% u odnosu na trenutnu poziciju ta dva proizvođača automobila, s novim proizvodima poput F-150 Lightning i električnih kamioneta Silverado EV, koji će prema istoj studiji podstaknuti spektakularan rast.

"Dominacija koju je Tesla imala na tržištu električnih vozila, posebno u SAD, je gotova. Ona će se snažno pomjeriti u suprotnom smjeru u naredne četiri godine", smatra Marfi.

Marfi vjeruje da će Tesla izgubiti svoju dominantnu poziciju na tržištu električnih vozila, jer ne širi svoju ponudu dovoljno brzo, kako bi držala korak s drugim proizvođačima automobila i novim startapovima koji uvećavaju svoju liniju električnih vozila.

Navedeni analitičar kaže da je Ilon Mask poslednjih 10 godina imao vakuum u kojem nije bilo velike konkurencije, ali "taj vakuum se sada uveliko popunjava vrlo dobrim proizvodima u naredne četiri godine".

Tesla je više puta odlagala puštanje Cybertruck vozila na tržište, a planovi za sledeću Roadster generaciju takođe su odloženi. Prema najnovijim ažuriranjima kompanije, i električni kamion i sportski automobil će ući u proizvodnju u nekom momentu sledeće godine.

"Ilon se nije kretao dovoljno brzo. Imao je ogromnu oholost da ga drugi proizvođači automobila nikada neće sustići i nikada neće biti u stanju da učine ono što on radi, ali oni to ipak rade", ističe Marfi.

Šefovi kompanija Ford i GM su rekli da planiraju da preotmu titulu najboljeg proizvođača električnih vozila od kompanije Tesla kasnije ove decenije. Ford procjenjuje da će proizvesti dva miliona električnih vozila širom svijeta do 2026. godine, dok GM kaže da će imati kapacitet od više od dva miliona električnih vozila u Sjevernoj Americi i Kini zajedno do 2025. godine.

Ostala predviđanja iz ovogodišnje studije Car Wars uključuju činjenicu da će oko 60% novih registarskih tablica do 2026. godine biti za, ili EV, ili hibridna vozila, te da će prodaja električnih automobila porasti najmanje 10% na američkom tržištu do tad.