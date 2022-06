Novi sat je lepši, otporniji i moćniji od prethodnika uz dužu autonomiju i brže punjenje.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Kompanija Huawei predstavila dva nova premijum Huawei Watch GT 3 Pro pametna sata - Titanijum i Keramika, odnosno model namenjen muškoj i ženskoj publici.

Na testu nam je bio titanijumski sat kojem narukvica može da se skraćuje i produžava (u kutiji sa satom dolazi nekoliko pločica za produžavanje narukvice od 140 do 210 milimatara), ali se funkcije jednog i drugog sata ne razlikuju, osim što keramički ima i ženski meni tj. nekoliko zdravstvenih opcija koje su namenjene lepšem polu.

Kvalitet izrade sata od titanijuma je izvanredan, ali već nekoliko godina Huawei pokazuje majstorske veštine proizvodnje ovih uređaja, koji su spoj moderne tehnologije i tradicionalne izrade ručnih satova, tako da nismo ni očekivali ništa manje.

Muška tj. titanijumska verzija sata uspešno spaja kratke i ravne oštre ivice sa oblim konturama, a mehanička krunica koja može da se rotira i služi za upravljanje satom je kruna dizajnerskog pečata.

Poleđina sata izrađena je od tzv. nanokristalne keramike, koja omogućava bolje funkcionisanje senzora sata, ali i manju iritaciju kože i višednevno nošenje bez problema. Spreda je safirno staklo, koje pokriva ekran i šiti ga od ogrebotina i oštećenja tokom svakodnevnih obaveza i vežbanja.

Iako je na testu bila titanijumska verzija sata Watch GT 3 Pro može da se kupi i u kombinaciji kožne narukvice sive i moderne sportske narukvice u crnoj boji, a dodatne narukvice mogu da se nabave u različitim vrstama materijala i boja. Od toga koju vrstu narukvice odaberete zavisi i cena sata. Watch 3 GT Pro Titanium košta oko 555 evra, dok je Watch GT 3 Pro Black oko 400 evra, oba u 46 milimetara izdanju sa kaišem ili narukvicom od 22 milimetra.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Kako je nositi ovaj sat svaki dan

Huawei Watch GT 3 Pro na ruci deluje robusno, markantno i vrlo moćno. Odaje utisak premijum proizvoda u svakom trenutku, a mogućnost podešavanja narukvice je odličan dodatak. Kopča je čvrsta i jaka i sveukupno sat može da parira bilo kojem modernom ručnom časovniku "visokog profila" da to tako kažemo. Krunica se okreće lako i njom se može kretati kroz menije i podešavanja bez dodirivanja ekrana, a pljosnat donji taster može da se programira i upotrebljava u različite svrhe i ne može se slučajno pritisnuti, što je pohvalna stvar, posebno tokom vežbanja.

Moramo da spomenemo i jednu zanimljivost u ovom delu testa - ovaj taster je i provodljiv tj. koristiće se za ECG funkciju za koju je potrebno staviti prst na taster da bi se izmerio EKG srca, ali o toj funkciji ovog puta nećemo pisati, jer je još uvek eksperimentalna i biće dostupna samo na određenim tržištima i nakon odobrenja lokalnih zdravstvenih tela.

Ekran sata je besprekoran. Sadrži Always On funkciju, izmenjiva lica časovnika i uobičajeni Huawei meni za pametne satove zasnovan na Harmony OS 2 operativnom sistemu. To znači da je odziv na komande brz, da se kroz meni može kretati dodirom ili okretanjem krunice i prolazom u sve četiri ose, kako vam kad odgovara. Jačina osvetljenja je odlična, može se podešavati ručno ili automatski, kao trajanje dužine osvetljenja. Rezolucija ekrana je 466 x 466 piksela i podržane su animirane slike i animacije, pa su i slike sata atraktivnije i zanimljivije.

Autonomija baterije bez premca!

Baterija traje do 14 dana, prosečno 10 u našem slučaju, a sat se puni bežično i to 30% brže od prethodnih generacija.

U praksi to znači da sat možete puniti i preko leđa Huawei telefona koji podržavaju povratno bežično punjenje, a baterija je potpuno napunjena za manje od dva sata, za oko 110 minuta. Za pola sata punjenja dobićete makar 40% kapaciteta baterije, a u najjačem režimu korišćenja autonomija nam nije pala ispod šest dana. Pri tome mislimo na uključene sve zdravstvene funkcije, AoD ekran, četiri sata vežbanja tj. trčanja na otvorenom sa aktivnom GPS opcijom i nošenjem i tokom spavanja. Ovo je pet dana više i od Samsung i od Apple konkurenata, pa je jasno da Huawei u ovom domenu nema konkurenciju. HarmonyOS sa baterijom od 530 mAh u Titanium verziji sata od 46 milimetara zaista oduševljava u pogledu autonomije i to je jedno od najvažnijih pravila za pametni sat, ako nas pitate - da ne morate da ga punite svaki dan!

Što se praćenja zdravlja tiče, sat omogućava sve uobičajene funkcije - praćenje sna i analizu sa savetima za bolje spavanje, broj otkucaja srca, temperaturu kože, stres, SpO2 i kvalitet disanja i sve to može da prati po određenoj matrici tj. na pametan način ili u realnom vremenu (ova druga opcija zahteva više energije, jer radi non-stop).

Huawei TruSeen 5.0+ tehnologija za praćenje otkucaja srca postavlja osam fotoelektričnih senzora u obliku prstena, kako bi još bolje uhvatila signale. Potpuno novi algoritam filtrira smetnje za pažljivo praćenje otkucaja srca što povećava preciznost i omogućava satu da vas upozori još adekvatnije ako je broj otkucaja srca neprimeren prosečnim vrednostima u stanju mirovanja ili aktivnosti.

Sat podržava više od 100 režima vežbanja od kojih 20 može da se pokrene automatski kad ih sat prepozna, a među njima su posebno unapređeni režimi slobodnog ronjenja na otvorenom, plivanja na otvorenom, kursevi trčanja, golf i vežbanje u zatvorenom prostoru, uključujući vežbe snage. Sat se povezuje sa Android i iOS uređajima putem Huawei Health aplikacije u kojoj se skupljaju svi podaci o zdravlju i vežbanju i ne dele se ni sa kim izvan Huawei ekosistema, a u okviru aplikacije su i tabele rezultata koje vam pokazuju ukupne i sortirane i obrađene podatke o zdravlju i vežbanju na pregledan i jasan način, uz savete kako da ih poboljšate.

Huawei Mobile Services ekosistem

Sat se putem Bluetooth veze povezuje na telefon, a ima 16 GB interne memorije za prenošenje fajlova ili muziku. Huawei FreeBuds slušalice svih generacija možete da povežete direktno na sat i slušate muziku i vežbate bez telefona uz sebe, a kad je telefon blizu vas možete putem bežične veze da se javite na poziv ili ga odbijete.

Novi operativni sistem je deo Huawei Mobile Services ekosistema i omogućava da sa sata odgovarate na Viber, WhatsApp, Messenger, SMS i druge poruke predefinisanim šablonima koje sami možete da kreirate ili putem tastature tj. poruke koju sami otkucate. Sat podržava Petal Maps navigaciju sa prikazom i aplikacije. Putem AppGallery prodavnice imate mogućnost da instalirate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija i igre i sat iskoristite na mnogo drugih načina kako biste lakše i bolje ostali povezani sa svojom okolinom i prijateljima. Novi softver omogućava isprobavanje slika sata pre kupovine u trajanju do pet minuta, da vidite da li je ta slika za vas ili ne, kao i kupovinu slika i drugog softvera za sat.

Ažuriranje softvera sata ili aplikacija redovno dodaje nove opcije i mogućnosti, a može se obaviti preko sata direktno ili kroz Huawei Health aplikaciju sa telefona. Od ostalih karakteristika pomenućemo GPS (dvopojasni, petosistemski GNSS), vodootpornost 5ATM, IP68 zaštitu, dijagonalu ekrana 1,43 inča (3,65 centimetara, 326 ppi), NFC podršku sa mobilnim novčanikom i pametne podsetnike za zdravlje.

Pogledajte 01:30 Huawei Watch GT 3 Pro VIDEO Izvor: Huawei Izvor: Huawei

Jedina realna mana sata

Huawei Watch GT 3 Pro je izuzetan pametni gedžet, koji će vam pomoći da održavate kondiciju i pratite zdravlje uz izgled koji je stvoren da traje i odaje utisak ekskluzivnosti i premijum dizajna.

Lako ćete ga uklopiti sa svim stilovima koje budete menjali u godinama koje dolaze, a baterija će trajati i trajati, neće vas izneveriti kad vam najviše treba, a sat možete da punite na gotovo bilo kom mestu i to bez punjača - preko telefona. Iz prakse smo otkrili da je jedno punjenje dovoljno da izdrži čitavo letovanje, pa o autonomiji svakako ne morate da brinete!

Ipak, ostalo je da otkrijemo i šta nam se na satu ne sviša.

Tri mane ovog sata su, zapravo jedna je realna, druge dve su prilično strogo definisane određenim pravilima kojima se Huawei vodi - sat ne podržava Wi-Fi i to ostaje nejasno zašto, a to što ne podržava eSIM tj. pozivanje preko mobilne mreže i skup je možemo da razumemo. Opcija eSIM ostaje karakteristika Watch 3 serije, koja je vrh ponude Huawei brenda u domenu pametnih satova i jasna distinkcija u odnosu na ostale modele, dok je cena takva kakva jeste i tu malo šta i Huawei može da učini.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium ZA:

Perfektan dizajn i kvalitet izrade

Odlična autonomija u svim režimima

Bežično punjenje i podešavanje sistema da manje troši

Sveobuhvatno praćenje zdravlja

Pouzdano praćenje treninga i analiza rezultata

Huawei Health aplikacija i povezivanje sa Android i iOS telefonima

AppGallery, instalacija aplikacija i ažuriranje softvera i

Huawei Mobile Services podrška sa HarmonyOS sistemom.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium PROTIV:

Nema Wi-Fi podršku

Nema eSIM i mogućnost povezivanja na mobilnu mrežu i

Skup je za većinu korisnika.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium specifikacije: