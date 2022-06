Posetili smo najmoderniju fabriku u Evropi, prvu u kojoj 5G mreža kontroliše robote koji obavljaju manuelne i opasne poslove umesto ljudi.

Izvor: Huawei Srbija

Vodimo vas u budućnost - pogledajte ekskluzivno na SmartLife sajtu kako izgleda Huawei fabrika u Mađarskoj čija se kompletna proizvodnja i rad uopšte temelji na 5G mreži.

Spremili smo vam preko 50 slika i sjajan video prilog, koji će vam ilustrovati samo deo onoga što se u ovoj inovativnoj fabrici iz budućnosti dešava svaki dan.

Fabrika Huawei Technologies Evropskog centra za snabdevanje (ESC) u Mađarskoj završila je proces digitalizacije i uvođenja 5G mreže i među prvima je u Evropi koja kompletnu logistiku i proizvodnju obavlja isključivo pomoću ove mreže.

Fabrika je počela da se gradi i ubrzano se razvijala tokom 2019. i 2020. godine, čak i u vreme pandemije, opremljena je 5G Mobile Private Network tipom mreže i prva je ovakva fabrika izvan matične zemlje Kine.

Huawei je fabriku povezao 5G mrežom uz pomoć lokalnog mobilnog operatora, kompanije Vodafone, koji je, između ostalog, ustupio deo svoje 5G frekvencije za formiranje privatne 5G mreže kroz fabriku.

Ovo je i ujedno najveći centar kompanije Huawei van Kine koji snabdeva oko 50 zemalja Huawei proizvodima i obezbeđuje posao za više od 2.000 ljudi. Sa tehnološkim razvojem značajno je povećana efikasnost logističko-proizvodnih procesa, a zahvaljujući 5G mreži, povećana je i bezbednost rada i podataka.

Fabrika je namenjena proizvodnji u manjem delu i distribuciji mrežnih Huawei komponenti i mrežnih uređaja, koji su izvan opsega consumer elektronike, odnosno Huawei mobilnih telefona, dodataka, opreme, satova, slušalica i slično, koji su namenjeni krajnjim korisnicima. Iz fabrike put 50 zemalja kreću Huawei ruteri, mrežne i bazne stanice 5G uređaji i delovi i mnogobrojna druga oprema namenjena razvoju Huawei infrastrukture u različitim oblastima.

Od uvođenja tehnološkog razvoja efikasnost objekta, koji obrađuje oko 60.000-70.000 pošiljaka tj. kutija za pet dana, a u određenim procesima se povećava za 30-40 odsto, sad kad je investicija završena, procenat efikasnosti će se dodatno povećati.

Pogledajte najpre video, a onda ispratite i sve galerije slika, koje smo u nastavku spremili za vas kako biste lakše mogli da stvorite sliku o tome koliko je ova fabrika moderna i ispred svog vremena:

Pogledajte 04:06 Huawei 5G fabrika u Budimpešti Izvor: Huawei Izvor: Huawei

Samovozeći roboti i Industrija 4.0

Centar za snabdevanje ima osnovnu mrežu i lokalni Egde računarski sistem sličan Cloud platformi. Prenos podataka je veoma brz zahvaljujući lokalnoj Cloud infrastrukturi i 5G mreži, a vreme kašnjenja je praktično nula. Poslovanje fabrike je tako ustrojeno da podaci ne ulaze, ali ni ne izlaze iz ove fabrike i pristup im ima isključivo zaposleno osoblje i niko izvan njih, pa je curenje podataka svedeno na nulu, jer ako se ono desi - znaće se tačno ko je i kada kriv za to.

Srce fabrike nalazi se u centralnom delu i zauzima 2 x 1 metar serverskog prostora tj. kutija sa mrežnom opremom, koja obezbeđuje rad za svij 15.000 metara kvadratnih postrojenja.

Prema onome što nam je rečeno u fabrici, osim što je greška svedena na minimum, kao i curenje podataka, i mogućnost iznenadnog prestanka rada je takođe minimalna, jer je fabrika zaštićena od nestanka struje do dva sata za celo postrojenje i drastično duže po sektorima, kao i poplava, a nije u trusnom području tj. teško da bi mogla da bude pogođena zemljotresom, pa jedini način da se onemogući njen rad jeste da fizički bude opljačkana i zaustavljena, što je vrlo malo verovatno.

Četiri samohodna viljuškara u logističkom delu povezana su sa serverom preko 5G mreže, dok se slike kamera instaliranih na vozilima prenose preko mreže do centralnog računara koji pravi računicu i šalje im pravi put. Korišćenjem samovozećih vozila, proces rukovanja je potpuno automatizovan od dolaska do skladištenja, kao i od prikupljanja i transporta delova do montažnih mesta. Ovim se smanjuje broj skeniranja QR i drugih kodova, je samovozeći viljuškari imaju unapred isplaniran put i transport je sigurniji.

Svaki viljuškar projektuje svoj pravac kretanja pomoću plave strelice na pod, tako da zaposleni mogu u svakom trenutku da znaju kuda se viljuškar kreće. Takođe, ako senzori registruju prepreku - vozilo će se bezbedno zaustaviti i pre same prepreke.

Svakog dana natovari se 30 do 40 kamiona i svaki od njih ima svoj tačan termin za utovar. Ako taj termin bude promašen - dodeljuje mu se novi, prvi sledeći slobodan koji se ne kosi ni sa jednim drugim - a maksimalno vreme utovaranja po kamionu je maksimalno 40 minuta i odvija se automatski.

Maj i jun su najzauzetiji meseci i tada najčešće dolazi do probijanja kapaciteta, odnosno povećava se obim posla značajno, pa se radi i vikendom i danima koji inače nisu predviđeni za rad. Prema proračunu same fabrike, koje su nam prilikom posete rekli, moguće je odstupanje 2 x 20% radnim danima i nedeljom, koji je neradan dan i tada se nadoknađuje potreba za viskom potražnjom u pomenutim mesecima.

Povezuje sve u fabrici - 5G mreža

Na 5G mrežu su povezane mobilne radne stanice koje obezbeđuju kontinuitet proizvodnje koji podržava montažu većih materijala. To znači da radnici ne moraju ručno da pomeraju materijal u fabrici, već mobilna radna stanica ide da obavi zadatak na licu mesta.

Pored toga, radne stanice su opremljene procesorima vizuelne slike potpomognute veštačkom inteligencijom koji pomažu u zadacima obezbeđenja kvaliteta. Umesto ručne provere, kamera visoke rezolucije snima gotov proizvod, a uređaj postavljen na mašini filtrira neispravne proizvode ili pakovanje i upoređuje gotove radove sa originalnim prototipom. Na ovaj način centar obezbeđuje smanjenje nivoa grešaka i cilj je da se isporuči nula proizvoda koji imaju bilo kakvu grešku. U ovome pomažu i četiri koraka provere kvaliteta i greške proizvoda, koji kombinuju mašinsku i ljudsku proveru.

Tehnologija proširene stvarnosti (AR - Augmented Reality) koristi se između ostalog za održavanje, obuku osoblja, operacije visoke osetljivosti i tehničku pomoć́ na daljinu. U praksi, kamera na AR naočarima prenosi sliku inženjeru na udaljenoj lokaciji čiji savet i podršku korisnik može da prati na ugrađenom displeju. Pored održavanja, može se proveriti rad mašina i finalni proizvodi testirati na daljinu.

Preko potrebna 5G poboljšanja

Mreža 5G i srodna rešenja Industrije 4.0 imaju mnoge lako merljive prednosti. Od uvođenja nove tehnologije, došlo je do značajnog smanjenja vremena skladištenja i proizvodnje, smanjenja rizika od grešaka na određenim linijama proizvoda za 50 odsto, kao i visoke bezbednosti na radu i poboljšanog radnog prostora.

Takođe, jedno od ključnih poboljšanja je da 5G mreža obezbeđuje izuzetno visok nivo bezbednosti podataka u celoj fabrici.

Šta je vama zanimljivo od ovoga što smo vam prikazali i šta vas zanima u vezi s tim? Pitanja i svoje utiske, kao i uvek, podelite sa nama u komentarima!