C-opseg ne znači da će avioni padati kao muve, ali bi mogao da utiče na to da se letovi odlažu tokom loših vremenskih uslova, što bi izazvalo haos.

Izvor: Smartlife / Ericsson

Federalna uprava za vazduhoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država (FAA) razmatra potencijalne opasnosti od korišćenja novog spektra za 5G mrežu, jer postoji strah da bi bazne stanice mogle da ometaju elektronske sisteme letjelica.

Radi se o tome da su mrežni operatori spremni za primjenu C-band spektra za 5G, i to prije kraja 2021. godine.

FAA je izrazila veliku zabrinutost zbog potencijalnog uticaja ove tehnologije na bezbjednost u vazduhoplovstvu, a Reuters piše da uprava namjerava da izda javno upozorenje.

Naime, postavlja se pitanje da li 5G operacije u C-opsegu mogu da izazovu smetnje u radu radarskih visinomera, koji su vitalni za bezbjednost tokom leta, jer mjere udaljenost letjelice od tla.

Još uvijek nije do kraja jasno kada zvaničnici namjeravaju da izdaju upozorenje, te kada bi nova pravila koja su u vezi sa C-opsegom mogla da stupe na snagu. Uticaj na radarske visinomere je ozbiljna stvar, budući da ovaj instrument služi i za detektovanje drugih aviona, ali i za slijetanje u kompleksnim vremenskim uslovima, kada je smanjena vidljivost.

Wall Street Journal piše da postoji mogućnost da rad bežičnih tornjeva utiče na funkcionisanje instrumenata u avionima, ali Federalna komisija za komunikacije (FCC) ne deli istu zabrinutost. Naime, agencija koja je odgovorna za dodjelu frekvencija na tlu Sjedinjenih Američkih Država, tvrdi da se nakon prošlogodišnje analize došlo do zaključka da 5G u C-opsegu neće imati štetan uticaj na dobro dizajniranu vazduhoplovnu opremu. Tako je provajderima otvoren put za korišćenje novog spektra.

Verizon i AT&T se nadaju da će C-opseg ubrzati procese koji su potrebni da 5G postane stvarnost. Do februara 2021. godine su potrošili čak 70 milijardi dolara na to, ali sve do skoro nisu računali na probleme. Upozorenja Federalne uprave za vazduhoplovstvo nisu nešto što može da se zanemari, budući da je uticaj C-opsega na sisteme za vođeno i automatsko slijetanje ozbiljna stvar.

C-band Izvor: Smart Life/@ ZCorum

Dakle, C-opseg ne znači da će avioni padati kao muve, ali bi mogao da utiče na to da se letovi odlažu tokom loših vremenskih uslova, što bi izazvalo haos. Piloti i avio-kompanije mogu da lete ukoliko dokažu da na visinomere u njihovim avionima ne utiče novi C-opseg. Ipak, još se nijedna avio-kompanija nije izjasnila u vezi s ovim problemom, pa se ne zna hoće li odlaganja uticati na buduće letove.

Verizon i AT&T su se složili da odlože lansiranje C-opsega do januara 2022. godine, te da ograniče moć 5G tornjeva šest mjeseci nakon toga. Tvrde da razloga za strah nema, ali FAA želi dodatne analize. Na kraju se ističe da C-band 5G i radio visinomeri neće raditi na istoj frekvenciji, ali FAA tvrdi da su frekvencije previše blizu, te da je zbog toga neophodno da se razmišlja unaprijed.

Kao potencijalno rješenje se nudi filter koji bi visinomerima omogućio precizno biranje frekvencije, ali eksperti tvrde da će proći godine dok se ne provjere i implementiraju u sve avione.