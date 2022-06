Studija će trajati devet meseci, prvi zadatak je prikupljanje podataka o NLO pojavama

Izvor: Unsplash

NASA sastavlja tim za proučavanje neidentifikovanih letećih fenomena, popularno poznatih kao NLO, saopštila je svemirska agencija.

Tim će prikupljati podatke o "događajima na nebu koji se ne mogu identifikovati kao avioni ili poznati prirodni fenomeni - iz naučne perspektive", navodi agencija.

NASA je rekla da je zainteresovana za NLO iz bezbednosne perspektive, a za sada nema dokaza da su NLO vanzemaljskog porekla, navodi agencija. Očekuje se da će studija trajati devet meseci.

"NASA veruje da su alati naučnih otkrića moćni i da će biti primenjeni i u ovom slučaju", kaže Tomas Zurbučen, administrator saradnik u agenciji. "Imamo pristup širokom spektru posmatranja Zemlje iz svemira - a to je glavni oslonac naučnog istraživanja. Imamo alate i tim koji nam može pomoći da poboljšamo naše razumevanje nepoznatog. To je sama definicija onoga što je nauka. To je ono što mi radimo."

Tim će predvoditi astrofizičar David Špergel, predsednik Simons fondacije u Njujorku.

NASA je rekla da je ograničenog broj posmatranja neidentifikovanih letećih objekata otežavao izvlačenje naučnih zaključaka o prirodi takvih događaja.

"S obzirom na nedostatak opservacija, naš prvi zadatak je jednostavno da prikupimo najrobusniji skup podataka koji možemo", rekao je Špergel. "Identifikovaćemo koji podaci - od civila, vlade, neprofitnih organizacija, kompanija - postoje, šta još treba da pokušamo da prikupimo i kako da te podatke najbolje analiziramo."

Prvi korak tima je da pokuša da utvrdi koji fenomeni su prirodna pojava, kaže NASA.

U maju su poslanici održali javno saslušanje u Kongresu o NLO pojavama. Saslušanje je bio važan događaj za kontroverznu temu koja je dugo bili skrajnuta na rubove javne politike. Vladini zvaničnici su upozorili da NLO pojave moraju biti istražene i ozbiljno shvaćene kao potencijalna pretnja nacionalnoj bezbednosti.