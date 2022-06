Kada, kako i gdJe pogledati šta nam kompanija Apple sprema novo

Izvor: Apple

Kompanija Apple je zakazala za 6. jun (19 časova) novi Worldwide Developers Conference (WWDC), 33. po redu.

Na događaju će biti predstavljene nove verzije operativnih sistema, a glasine tvrde da ćemo imati priliku da vidimo i novi hardver.

Za razliku od prethodne dvije godine, kada se događaj održavao samo online, određen broj developera će moći da uživo prisustvuje prezentaciji, doduše u manjem broju nego što je to bio slučaj prije pandemije.

Šta možemo očekivati

Operativni sistemi

Nove verzije operativnih sistema su najdosledniji element WWDC događaja. Apple će predstaviti sledeća velika izdanja svojih softverskih platformi, uključujući najnovije funkcije i druge značajne promjene.

U poređenju sa hardverom, glasine o novim operativnim sistemima su mnogo manje.

Malo se zna o novom iOS 16. Prethodnih godina su rane verzije iOS-a procurele na internetu, ali se to ove godine nije desilo. Glasine kažu da stižu remontovani Lock Screen, poboljšane notifikacije, nove aplikacije, Always on Display i još mnogo toga.

iPadOS 16 bi trebao da bude najveća nadogradnja za iPad uređaje do sada, odnosno da Apple predstavi funkcije kojima bi se tableti ponašali više kao laptopovi, a manje kao telefoni.

O macOS 13 i watchOS 9 platformama se premalo zna. Ono što možemo sa sigurnošću da pretpostavimo je da ćemo dobiti poboljšanja u Apple aplikacijama na računarima, da će Apple Watch dobiti nove aktivnosti koje će moći da prati, kao i da ćemo vidjeti nova naličja sata.

Hardver

Proteklih nekoliko WWDC događaja se fokusiralo isključivo na softveru i nije uključivalo najave hardvera, tako da još nije jasno da li će se ove godine to promijeniti.

Glasine o novo MacBook Air uređaju, sa M2 čipsetom, su sve glasnije. Očekuje se da novi Air dobije potpuno novi dizajn, sličan Pro modelima, kao i da će biti dostupan u novim bojama.

Šuška se i da će publika imati priliku da vidi novi Mac Pro. Šef hardverskog inženjeringa, Džon Ternus, je potvrdio da se radi na Apple silicijumu za Mac Pro, a očekuje se da bude predstavljen u nekom momentu ove godine - možda na WWDC.

VR/AR

Ne vjerujemo da će Apple predstaviti svoj uređaj za virtuelnu realnost, ali je kompanija nedavno registrovala ime operativnog sistema koji će ga pokretati, te se nadamo da će biti reči o realityOS.

Kako pratiti događaj

WWDC prezentacija će početi u 19 časova po našem vremenu, a vi je možete gledati putem YouTube stream-a. Smartlife će prenijeti najbitnije detalje i novine sa ovogodišnjeg događaja.