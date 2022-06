Kompanija Apple će predstaviti Always On Display kada bude lansirala iPhone 14 modele.

Izvor: Twitter / @MacRumors

Apple teži da nove funkcije donosi na svoje telefone pod sopstvenim uslovima. Samo zato što Android uređaji imaju neku funkciju, bez obzira na to koliko bi ona mogla biti korisna, nećete je videti na iPhone telefonima, sve dok se ne uklapa uklopi u viziju kompanije.

To je u suštini bio slučaj sa funkcijom Always On Display. Android uređaji imaju ovu funkciju jako dugo - Samsung je prvi predstavio na svojim Galaxy S7 telefonima davne 2016. godine. Sada se očekuje da je novi iPhone 14 modeli dobiju kada budu lansirani, krajem trećeg kvartala ove godine.

Kako prenosi Bloomberg, Apple će sa iOS 16 verzijom postaviti temelje za Always On Display, koji će biti predstavljen zajedno sa iPhone 14 modelima. Kompanija će predstaviti iOS 16 na predstojećem WWDC događaju, a u izveštaju se pominje da bi usled hardverskih ograničenja, ova AOD funkcija mogla biti ekskluzivna samo za najbolje iPhone 14 telefone, odnosno iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

Izvor: Twitter / Printscreen / MingChiKuo
Izvor: Smart Life/ @SaranByte
Izvor: Smart Life/ @FRONT PAGE TECH

Apple će navodno koristiti LTPO tehnologiju u svojim ekranima, koja se trenutno koristi u Apple pametnim satovima, da smanji brzinu osvežavanja na samo 1 Hz. Ovo će, kada se kombinuje sa OLED panelom, omogućiti korisnicima iPhone 14 Pro modela da imaju pregled osnovnih informacija kao što su vreme, datum i obaveštenja, bez potrebe za paljenjem ekrana. Takođe se očekuje da ova implementacija AOD funkcije bude veoma energetski efikasna.

O novoj funkcije su kružile glasine i prošle godine, ali se, na žalost kupaca, nisu ostvarile. Kad god Apple odluči da implementira AOD na svoje telefone, sigurno je samo da su "debelo" zakasnili na zabavu, jer je prošlo već 7 godina od kako Samsung korisnici uživaju u ovoj funkciji, pa čak i oni sa jeftinijim uređajima.