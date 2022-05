Kompanija Sony je, očekivano, objavila da završava sa proizvodnjom PlayStation 4 igara.

Znamo da obožavate svoju PS4 konzolu, da ste uz nju proveli nedelje i mesece ispunjene zabavom i uživanjem (posebno tokom korone), ali vreme je da se polako navikavate na život bez nje ili sa PlayStation 5 mašinom.

Prilikom poslednjeg sastanka sa investitorima menadžment kompanije Sony zadužen za gejming saopštio je da će do 2025. kompanija u potpunosti prestati da proizvodi tzv. first-party igre za PlayStation 4, mada se odluka ta to ne čini vidi već i u prvom tromesečju ove godine.

PlayStation 4 već je, kao i Xbox One konzole, povučen sa liste podržanih konzola mnogih naslova koje očekujemo ove i sledeće godine, iako je prvobitno najavljeno da ćemo te igre videti i na njima.

Ako je Sony odlučio da svoje ekskluzive ne proizvodi za PS4 jasno je da to verovatno neće činiti ni drugi studiji i da će se većina njih koncentrisati isključivo na PS5.

To je prema grafikonu, koji je uključen u poslednji brifing o poslovnom segmentu kompanije, vrlo jasno - tokom 2019. godine čak 90% igara pravljeno je za PS4. U prvom tromesečju 2022. godine PS4 igara (firts-party) nema već sad, postoje samo one koje će istovremeno biti i na PS4 i na PS5 konzolama, a do 2025. godine Sony će proizvoditi i izdavati 50% first-pary naslova (ekskluziva svojih studija) isključivo za PlayStation 5, pa 30% za PC i čak 20% za mobilne telefone tj. uređaje.

Iz kompanije kažu da PC i mobilni gejming uživaju ogromnu popularnost i da žele da isprate te zahteve tržišta, što će činiti i tokom ove godine - PC igre će činiti 20% izdatih naslova, dok će mobilne platforme zatvoriti najmanje 10%.

Tokom svog životnog ciklusa, konzola PlayStation 4 je isporučena u preko 117 miliona jedinica. Do kraja 2021. godine prodato je više od 1,5 milijardi PS4 igara, a to je više od bilo koje druge konzole, uključujući prethodnog rekordera, PlayStation 2. I na kraju, s obzirom na to da je PS4 izašao u novembru 2013. godine, gotovo pre cele decenije, i vreme je da mu se zahvalimo i stavimo ga na pijedestal sećanja, uz mnogobrojne legende gejming industrije.

Ako ste planirali da odigrate neke od PS4 igara sad je možda najbolji trenutak…