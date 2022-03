Xbox bi sigurno mogao da bude daleko ozbiljnija konkurencija nego u prethodnoj generaciji, a sve se više priča da mobilni gejming polako preuzima vlast.

Izvor: Smart Life/ lilzidesigns on Uplash

Prema nekim analitičarima PlayStation je osuđen na propast, što znači da bi mogle da ga zamijene druge konzole.

U poslednjih nekoliko godina Xbox je postao ozbiljna konkurencija, te je korisnike počeo da pridobija pogodnostima poput Xbox Game Pass.

Nakon što je Microsoft kupio Activision za 69 milijardi dolara, počela je nova era gejming industrije, a prognozira se da će Xbox Series X u narednim godinama postati ozbiljna konkurencija, najviše zbog ekskluzivnih igara poput The Elder Scrolls 6.

Zbog svega navedenog neki stručnjaci misle da PlayStation neće još dugo i da već broji poslednje godine.

Gejming analitičar Majkl Pakter je tako nedavno rekao da čvrsto vjeruje da se PlayStation već bliži kraju, te mu dao još deset godina. Istakao je da ima sve manje snage da se takmiči protiv novina kao što je Xbox Game Pass, te bogatog sadržaja koji nudi konkurencija.

Vidi opis PLAYSTATION OSUĐEN NA PROPAST? Za deset godina nas očekuju potpuno drugačije konzole Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: SmartLife / Caviar.global Br. slika: 14 14 / 14

Prema nekim glasinama PlayStation bi mogao i sam da lansira nešto poput Xbox Game Pass, ali stručnjaci ne vjeruju da će to imati neki veći efekat. Neke velike igre ipak i dalje izlaze za obe konzole, pa se 15. marta na primjer očekuje Grand Theft Auto VI za PS5, Xbox X i S.

Pogledajte video:

Real Deal Xbox podcast Izvor: Smart Life/ @Dealer Gaming

Ovo nije prvi put da Pakter ima ovakve prognoze, pa je još 2009. godine rekao da će konzole nestati nakon Xbox 360 i PS3. Dakle nije uvijek u pravu, a PlayStation se ne da – kladi se na velike naslove poput God of War i The Last of Us. Pored toga kompanija Sony Interactive Entertainment je kupila Bungie za 3,6 milijardi dolara.

Xbox bi sigurno mogao da bude daleko ozbiljnija konkurencija nego u prethodnoj generaciji, a sve se više priča da mobilni gejming polako preuzima vlast, pa ostaje da se vidi kakva nas budućnost čeka.