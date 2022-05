Da li će nas Zeleni tim obradovati iole moćnom, ali pristupačnom grafičkom kartom - znaćemo vrlo brzo!

Izvor: SmartLife / NVIDIA

Koliko nisko treba da bude formirana cijena niže klase grafičkih karti da bi prosječan korisnik mogao da se ponovi novom grafikom?

To sigurno nije ono što nam proizvođači trenutno nude, jer iako bi se to po performansama moglo reći, dovoljna je kratka internet pretraga da utvrdimo da su, za ono što nude, Radeon RX 6400 / 6500 (oko 26.000 do 35.000 dinara) i GeForce RTX 3050 modeli i dalje preskupi.

Gdje ćemo niže?

Pa, kako prenose dežurna (do sada pouzdana) njuškala za glasine o grafikama, portal Videocardz, Zeleni tim planira da nanovo obogati GTX seriju.

Novitet je nasljednik vremešne GT 1030 karte pod oznakom GTX 1630, na kome je da zamjeni još uvijek aktuelni 1050 Ti model.

Podrazumjeva se da bilo kakav učinak koji prilazi GTX 3050 modelu ne treba ni sanjati, kao ni ray-tracing ili DLSS mogućnosti. O specifikacijama se još uvijek nagađa, ali na osnovu komšiluka u kom bi da bude novajlija, vjerovatno nas očekuje 4 GB GDDR5 memorije, širina magistrale od 128-bita i energetski apetit do 75 vati. Skromno, ali za nekih, recimo 150 eura, sasvim prihvatljivo. Šta vi kažete?

Krajem mjeseca (od 24. do 27. maja) u Tajpeju se održava Computex, što je dobra prilika da Zeleni tim obraduje narod, a to će svakako brzo i lijepo je nadati se…

Razmišljate li vi o nabavci nove grafike za svoju mašinu?