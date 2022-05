Call of Duty: Modern Warfare 2 je i zvanično CoD za 2022. godinu.

Izvor: SmartLife / Activision

Infinity Ward je zvanično potvrdio na svom Twitter nalogu da će se sledeća igra u seriji Call of Duty zvati Call of Duty: Modern Warfare 2.

Razvojni studio je jednostavno i bez prethodne najave samo postavio logo igre na svojoj Twitter stranici, uz oznaku #ModernWarfare2, a svima je dovoljno da zaključe o čemu se radi.

Activision je ranije potvrdio da će sledeća igra biti nastavak Modern Warfare-a iz 2019. godine, ali ovo je prvi put da je Modern Warfare 2 zvanično potvrđen kao naslov.

Infinity Ward je prošle nedelje prvi put otkrio naznake da je spreman da pokaže svoj nastavak Call of Duty: Modern Warfare iz 2019.

Prošle nedelje, Activision studio je zamračio sve svoje oznake na društvenim mrežama, promenivši svoje profilne slike i slike zaglavlja u ono što se u početku činilo kao potpuni mrak…

Dakle, to je to i sad je i zvanično - na jesen 2022. godine Call of Duty dolazi u Modern Warfare 2 izdanju - šta vi mislite o tome?