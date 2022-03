Jedini sa sličnim performansama je Apple Bionic A15 čipset.

Prema prvim testovima serije najavljene još u novembru 2021. godine deluje kao da su Samsung i Qualcomm u ozbiljnim problemima. Dimensity 9000 je najjači MediaTek čip koji su ikada napravili, i svoju snagu crpi iz TSMC 4 nm proizvodnog procesa koji omogućava veliki broj tranzistora na maloj površini, zajedno sa smanjenom potrošnjom.

Sa druge strane, Qualcom Snapdragon 8 gen 1 i Samsung Exynos 2200 su napravljeni u istom proizvodnom procesu, ali u Samsung fabrici, koja se ne može pohvaliti toliko dobro usavršenim procesom proizvodnje kao TSMC. MediaTek DImensity 9000 se takođe oslanja na novu ARM v9 arhitekturu, kao i dva pomenuta konkurenta.

Iako za sada nismo dobili telefone sa Dimensity 9000 čipsetom, Oppo je najavio Find X5 Pro Dimensity Editon, koji bi trebao da se pojavi u Kini krajem marta, a Xiaomi je potvrdio da će Redmi K50 Pro Plus takođe imati Dimensity 9000 u sebi.

Pre zvaničnog predstavljanja, čuveni insajder Ice Universe je podelio slike svojih Geekbench 5 testova (verovatno sa Redmi K50 Pro Plus) na kojima je novi telefon postigao 1309 poena u jednojezgarnim i 4546 poena u višejezgarnim testovima.

It's going to be a chip for a $500 phone, see if you can get that kind of performance in your $1000+ Galaxy phones? https://t.co/razb8MhHdq